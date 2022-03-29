Titiz kuaför Keyvan'dan her müşterisi için ayrı ayrı hizmet

Altındağ Karapürçek'te "titiz kuaför" olarak bilinen Mücahit Keyvan, her müşterisi için ayrı ayrı muhafaza ettiği havlu, ustura, makas ve tarakla sabit müşterilerine hijyenik tıraş hizmeti veriyor.

Altındağ Karapürçek'te kuaför dükkanı işleten Mücahit Keyvan, her müşterisi için ismi yazılı şekilde ayrı ayrı muhafaza ettiği, ustura, makas, tarak ve havlularla kişiye özel hijyenik bir hizmet veriyor.

HER MÜŞTERİNİN MALZEMESİ RAFA KALDIRILIYOR

Titiz kuaför Keyvan'ın, 405 Cadde'de açtığı Saç Tasarım Merkezi'nde sabit müşterileri için 6 yılı aşkındır verdiği bu özel hizmet dikkat çekiyor. Hijyen açısından bir müşterinin tıraşında kullanılan malzemeler, başka bir müşteri için asla kullanılmıyor. Müşterilerin isimlerinin yazıldığı malzemeler, tıraş sonrasında diğer tıraşa kadar özel hazırlanan raflara kaldırılıyor. Müşteriler ise bu durumdan bir hayli memnun.

MÜŞTERİYE GÖRE NUMARA

Keyvan, ekibindeki Eren Can Kiraz, Muharrem Aydoğan, Ramazan Özdek, Adil Gürsaç ve Muhammet Can Uysal ile birlikte yoğun bir şekilde müşterilere hizmet veriyor.

Hijyenik hizmetle ilgili gazetemize bilgi veren Mücahit Keyvan "Hijyene büyük önem verdik, vermeye de devam ediyoruz. Burada herkesin kendine ait bir havlusu bir usturası ve bir tarağı var. Numaralandırdığımız bir sistemle kimse kimsenin ne havlusunu ne de usturasını kullanmıyor. Toplam bine yakın kişiye özel tıraşta kullanılan malzeme var. Uygulamaya ilk başladığımız günden bu güne müşterilerimizde memnun biz de bu işten çok memnunuz" dedi.

ÖRNEK ALANLAR ÇIKTI

Titiz berber Keyvan, uygulamanın bir hayli dikkat çektiğini belirterek, "Kişiye özel hizmet, ilçedeki diğer meslektaşlarımın da ilgisini çekiyor. Hatta bazıları yakında bu uygulamaya başlayabilir. Başka illerde de benzer uygulamalar yapan berberler var. Bunun tüm berberlerde yaygınlaşmasını isterim. Çünkü hijyen çok önemli. Aksi durumlarda bazı istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor" ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Müşteriler hijyenik uygulamadan memnun olduklarını kaydederek şunları söyledi: "Uzun yıllardır tıraş için Mücahit Keyvan’ın dükkânına geliyorum. Bizim için ayrılan malzemelerle tıraş oluyoruz. Bu bizi mutlu ve güvende hissediyor. Dolapta ismimin olması kendimi özel hissettiriyor."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA