TOBB; Büyümeyi finanse edeceğiz

TOBB öncülüğünde firmaların uygun koşullarla finansmana erişimlerinin sağlanması, son dönemlerde finansmana erişimin zorlaştığı gerekçesiyle ‘Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’ yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Derneği kapsamında, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda ‘Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’ yapıldı. Toplantı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayarak Türkiye Bankalar Birliği Başkanı (TBB) Alpaslan Çakar’ın konuşmasıyla devam etti. Çakar, “Bizim ülkemiz büyümek zorunda, biz de o büyümeyi finanse edebilecek güç, kabiliyet, ödenek ve kaynağa sahibiz. Sizin kaybettiğiniz benim kazandığım bir ortam yok. Siz kazandıkça ben kazanabilirim, sizin bilançolarınız iyi oldukça benim bilançom iyi olabilir. Çevre ve iklimi dikkate alarak üreten, yatırım yapan, istihdam yaratan her bir müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın” dedi.

FAİZ ORANI ÇOK YÜKSEK

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, “Ekonomimizin büyümesini devam ettirebilmek için, firmalarımızın uygun koşullarda finansmana erişimlerinin sağlanması gerekiyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Son dönemlerde bu durum çok zorlaştı. Her il ve ilçemizde bu yönde yerel şikâyetler artmaktadır. En büyük sıkıntıyı da finansa en duyarlı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler yaşamaktadır. Kredi faizlerinin yükselişinin yanı sıra kredi limitlerinin yetersiz kaldığı ve kullanımda sıkıntı yaşadığı belirtilmektedir. Firmalarımız bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyor, alabilen ise çok yüksek faiz oranlarının uygulandığını görmektedir. Ancak yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışı nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı geçmiş dönemlere göre daha çok artmıştır” dedi.

KREDİYE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALI

İşletme sahiplerinin krediye erişimlerinin daha kolay hale gelmesi gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İşletme sermayesi kredileri, özellikle KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmesinde kritik hale gelmiştir. Dolayısıyla artan işletme sermayesi ihtiyacı da dikkate alınarak, krediye erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bankalarımızın da fonlama maliyetlerini de dikkate alarak reel sektörümüze uygun koşullarla kredi sağlamaya devam etmeleri beklenmektedir. Krediye uygun koşullar sağlandıktan sonra reel sektörün her türlü olumsuz koşulları en az hasarla atlatarak, yatırıma, üretime, ihracata, istihdama azami katkıyı yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

PANDEMİ SÜRECİNDE TAM DESTEK

Hisarcıklıoğlu, özellikle pandemi döneminde kamu bankalarının reel sektör açısından son derece önemli ve değerli olduklarını gördüklerinin altını çizerek, “Üç kamu bankası da sıkıntılı süreçlerde firmalarımızın yanında bulundular. Ayakta kalmalarını için destek oldular.2018-2019 yıllarında onlarla birlikte Anadolu’nun pek çok şehrinde ortak toplantılar düzenledik. Sorunlarımızı ve taleplerimizi kendilerine doğrudan ilettik. Onlarda yapıcı geri dönüşler aldık. Şimdi bu kritik süreçte de bankalarımızın hepsinden aynı yaklaşımı bekliyoruz” dedi.

YAŞANAN SIKINTILAR AZALTILMALI

"Hepimizin ülkemiz için fedakârca çalışması ve buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Bankalarımızdan da işin feda kısmını reel sektöre, kar kısmını ise kendilerine ayırmadan bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz. Bugünkü toplantımızın birbirimizi karşılıklı olarak daha iyi anlamak açısından önemli bir fırsat olmasını, özellikle de kredilere erişimde yaşanan sıkıntıların azaltılmasına katkı sağlamasını diliyorum" diyerek konuşmayı TBB Başkanı Alpaslan Çakar’a bıraktı.

GÜÇ, KABİLİYET, ÖDENEK VE KAYNAK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün bilançosu ve kredi kullanımlarına ilişkin bilgi verdi. Çakar, çevre ve iklimi dikkate alarak üreten, yatırım yapan, istihdam yaratan her bir müşterinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bizim ülkemiz büyümek zorunda, biz de o büyümeyi finanse edebilecek güç, kabiliyet, ödenek ve kaynağa sahibiz” dedi.

SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ…

Çakar, sektörün aktif büyüklüğünün 12 trilyon liraya ulaştığını vurgulayarak, fonlamaların temelinin mevduat öz kaynaklardan oluştuğunu, bankaların toplam öz kaynağının 1,3 trilyon lira olduğunu, mevduat olarak gerçek ve tüzel kişilerden toplamda 7,5 trilyon lira toplandığını, mevduat dışı kaynakların da 2,8 trilyon lira olduğunu bildirdi.

12 KATI KREDİ KULLANDIRILDI

Çakar, geçen sene 30 Temmuz itibarıyla bankacılık sektörünün kullandırdığı kredi toplamının 137 milyar lira olduğunu, firmalara kullandırılan 70 milyar liralık kredinin 45 milyar lirasının büyük işletmeler ve 25 milyar lirasının KOBİ'lere kullandırıldığını anlattı. Çakar, “Bu yıl aynı dönemde 1,1 trilyon lira kredi kullandırıldı. Firmalara kullandırılan kredi 901 milyar lira, geçen sene bu rakam 70 milyar liraydı. Geçen senenin 12 katı oranında kredi kullandırmış durumdayız. Enflasyonun bu rakamı büyüttüğünün farkındayız ancak 901 milyon liralık kredinin reel sektöre kullandırılması oldukça önemli" dedi.

“MÜŞTERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çakar konuşmasını şu açıklamalarla noktaladı; "Bizim bilanço yapılarımız sağlam ve size önümüzdeki süreç itibarıyla destek verebilecek durumdayız. Bütün bankacılık sektörü adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim, 'Sizin kaybettiğiniz benim kazandığım bir ortam yok. Siz kazandıkça ben kazanabilirim, sizin bilançolarınız iyi oldukça benim bilançom iyi olabilir.' Reel sektör ve finans sektörü bunlar iş birliği içinde olmak ve beraber hareket etmek durumunda. Ekonomi yönetimi, reel sektör ve finans sektörü, biz birbirimizi tamamlamak durumundayız. Böyle hareket ediyoruz, önümüzdeki süreçte de böyle hareket etmeye devam edeceğiz. Esas olan ülke bilançosunun sağlıklı işlemesi, ülke bilançosu sağlıklı olduğu müddetçe hepimizin bilançosu doğru işlemeye devam eder. Çevre ve iklimi dikkate alarak üreten, yatırım yapan, istihdam yaratan her bir müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim ülkemiz büyümek zorunda, biz de o büyümeyi finanse edebilecek güç, kabiliyet, ödenek ve kaynağa sahibiz. Bundan hiçbir tereddüdünüz olmasın."



Toplantı TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar’ın konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.



Buket Beslen: İlksayfa



