TOBB, ülke genelinde en hızlı büyüyen 100 şirketin listesini açıkladı. Listeye göre en hızlı büyüyen şirketlerin 33’ü İstanbul’dan, 14’ü Ankara’dan, 9’u ise İzmir’den çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ülke genelinde en hızlı büyüyen 100 şirketin listesini açıkladı. Kamuoyu ile paylaşılan listeye göre 2017-2019 yılı büyüme hızı en yüksek şirketler listesinde 29 farklı ilden firma bulunuyor.

Listede yer alan 100 şirketten 33’ü İstanbul’dan, 14’ü Ankara’dan, 9’u ise İzmir’den çıktı.

TÜRKİYE’DEN 13 KAT DAHA HIZLI BÜYÜDÜLER

Türkiye 100 listesinde 32 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bunu makine ve ekipman imalatı, toptan ticaret, fabrikasyon metal ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler ile mimarlık ve mühendislik faaliyetleri izledi.

Listedeki şirketler ülke genelindeki diğer şirketlere göre yüzde 13 daha hızlı büyüdü. İlk 100’de yer alan şirketlerde 2020 yılında istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 339 kişi.

İKİNCİ SIRADA ANKARALI FİRMA YER ALIYOR

Cirosunu 2 yılda yüzde 5.808 oranında artıran İstanbul merkezli ve 17 çalışanı bulunan bilişim ve turizm firması 100 şirket içinde ilk sırayı alırken, Başkent Ankara merkezli ve 1894 çalışanı bulunan bilişim inşaat firması ise yüzde 2543 oranında artırarak ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırayı ise yüzde 1876 oranında cirosunu artıran Antalya merkezli güvenlik ve elektronik firması aldı.

İÇANADOLU’DAN 18 FİRMA

İlk 100’de İçanadolu bölgesinden Çankırı ve Eskişehir’de birer, Kayseri’de ise iki firma daha yer aldı. Ankara ile birlikte İçanadolu bölgesinde listeye giren firmaların sayısı 18’e yükseldi.

78 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirketten 76’sı 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İlk 100’deki firmaların ihracat yaptığı bazı ülkeler şöyle: Almanya, Birleşik Krallık, Azerbaycan, İtalya, Fransa, Suudi Arabistan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Hollanda, Irak, İsrail…

67 ŞİRKET SALGINDA DESTEK ALDI

İlk 100’deki şirketlerin toplam cirosu 6.47 milyar TL, ortalama cirosu 64.7 milyon TL oldu. Salgın sürecinde ülke genelinde en hızlı büyüyen şirketlerden 67’si en az bir kamusal destekten yararlandı. En fazla yararlanılan kamusal destekler ise şöyle: Kısa çalışma ödeneği, kamu bankalarının destek paketleri, istihdam destekleri, vergi ve prim ödemeleri.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-