TOBB’un ev sahipliğinde ‘Aktif Kadın Eşit Temsil’ Projesi AB Bilgi Merkezleri ile paylaşıldı

Kadınların meslek örgütlerinde eşit temsil edilmesini desteklemek için sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, “Kadınları ekonomik olarak güçlendirmek, yoksulluğu azaltmanın anahtarıdır” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin ev sahipliğinde, kadınların yönetimde ve karar alma süreçlerinde temsilinin artırılmasını hedefleyen, ‘Aktif Kadın Eşit Temsil Projesi’ kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. AB destekli Aktif Kadın Eşit Temsil (AKET) Projesi’nin sonuçları Türkiye’deki AB Bilgi Merkezleri ile paylaşıldı. Hazırlanan proje ile meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde, özellikle ticaret ve sanayi odalarının komitelerinde, meclislerinde, kurullarında ve diğer yönetim organlarında kadınların temsilinin artırılması ve iş kadınlarına, politika ve karar alma süreçlerinde söz hakkı sağlanması amaçlandı.



TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda projenin paydaşları Kadın İşveren Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Başkanı Canan Karalar Yüksel, Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) Başkanı İclal Güliz Arıkoğlu ile Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Rojda Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

“KADIN TEMSİLİYETİNİN ARTIRILMASI ESASTIR”

Büyükelçi Nikolaus-Meyer Landrut toplantı vesilesiyle şunları söyledi; “Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde, kurullarda ve diğer yönetim organlarında veya sanayi sektörünün temsil organlarında kadın temsiliyetinin artırılması esastır. Kadınları ekonomik olarak güçlendirmek, yoksulluğu azaltmanın ve kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın anahtarıdır” dedi.

PROJE RAPORUNDA BELİRLENEN SORUNLAR

KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel, 18 aylık çalışmanın ardından oluşturmuş oldukları proje sunum raporda “Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri, eğitim, bilgi, deneyim ve rol model eksikliği, aile şirketlerinde kadınların imza yetkisi ve hisselerinin olmayışı, meslek örgütlerinin yönetimlerinde geçici özel önlem(kota gibi) uygulamaların olmaması, kadın üyelerin siyasal görüşlerinin yönetimle çatışması, eş, aile, finansman eksikliği gibi lojistik destek eksikliği, kadınların düşük mülkiyet sahipliği, bütüncül politikaların olmayışı belirlenen sorunlar olarak sunulmuştur” diye konuştu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yüksel, kadınların karar mekanizmalarında yer almalarına yönelik çözüm önerilerini ise şu şekilde aktardı: “Kuruluşlarında kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlarında, yönetim organlarında cinsiyete dayalı eşit/dengeli temsilin desteklenmesi, eğitim ve farkındalık geliştirme çalışmalarının yapılması, Oda ve Borsaların yönetim organlarında yer almış kadın ve erkeklerin bilgi ve deneyimlerini diğer kadın üyelere aktararak, rehberlik desteği vermeleri, sivil toplum, yerel yönetimler ve meslek örgütleri ile işbirlikleri geliştirme, geçici özel önlemler kapsamında kota uygulaması ve iyi uygulamaların takibi ve yaygınlaştırılması çözüm önerileri olarak raporda sunulmuştur.”

KADINLARIN HER ALANDA SÖZ HAKKI

AKET projesi Sivil Toplum Destek Programının üçüncü aşaması kapsamında desteklenmiş olup, program ile STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi, aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında ayrıca; meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde, özellikle ticaret ve sanayi odalarının komitelerinde, meclislerinde, kurullarında ve diğer yönetim organlarında kadınların temsilinin artırılması ve iş kadınlarına, politika ve karar alma süreçlerinde söz hakkı sağlanması amaçlanmıştır.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-