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TOGG, ATO Congresium'daki Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde görücüye çıktı

ATO Congresium'daki Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde görücüye çıkan tamamen elektrikli yerli otomobil TOGG, büyük ilgi gördü. 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olması beklenen araçla fotoğraf çektirmek için vatandaşlar adeta birbiriyle  yarıştı.
TOGG, ATO Congresium'daki Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde görücüye çıktı

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) öncülüğünde ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde (EKO İKLİM) sergilenen yüzde 100 elektrikli yerli otomobil TOGG büyük ilgi gördü. Zirvede görücüye çıkan SUV segmentindeki çevre dostu araçla fotoğraf çektirmek için insanlar adeta birbirleriyle yarıştı. Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG'u dakikalarca inceleyen vatandaşlar, yetkililerden elektrikli araçla ilgili bilgi aldı. 2023 yılının ilk çeyreğinde yollarda olması planlanan TOGG, tasarımı ve özellikleriyle büyük beğeni topladı. 

VATANDAŞTAN TAM NOT ALDI
TOGG'a büyük ilgi gösteren vatandaşlar, "Muhteşem bir araç olmuş. Beklentiyi karşıladı. Emeği olan herkese teşekkür ederiz. Şimdi hatıra fotoğrafı çektirdik ama bir an önce yollarda olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Fiyatının makul seviyede olmasını istiyoruz" dedi. 

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EN ÇOK FİYATI MERAK EDİLİYOR 
Karbon üretmeyen çevre dostu TOGG araçlarının fiyatları çok merak edildi. Alandaki yetkililer, kendi segmenti olan Avrupalı içten yanmalı araçlarla fiyat konusunda rekabet edeceğini söylüyor, ama net bir fiyat vermiyor. 

Yüzde 100 yerli marka olan aracın sıfır emisyon oranına sahip olduğuna dikkat çekiliyor. TOGG araçlarının üretim bandında Avrupa standartlarına göre daha çevreci olduğu vurgulanırken, 2030 yılına kadar üretim tesislerinin yenilenebilir enerji ile kendisine yeteceği kaydediliyor. 

2030'A KADAR 1 MİLYON ARAÇ ÜRETİLECEK 
Edinilen bilgilere göre TOGG, ilk etapta 300+ ve 500+ kilometrelik iki farklı menzilde üretilecek. 2023'ün ilk çeyreğinde yollara inmesi beklenen TOGG öncelikle Türkiye'de sonra ise Avrupa'da pazarına girecek.
2030 yılına kadar 1 milyon TOGG aracın üretiminin yapılması hedefleniyor. 

ÖZELLİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR 
200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan TOGG, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak. 15 yılda 5 farklı segmentte üretilecek. TOGG 2022'nin sonunda ilk seri üretim aracını banttan indirecek. 2023 yılında pazara çıkacak.

TOGG, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. 

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KOLAY ŞARJ İMKANI 
TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj alt yapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

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