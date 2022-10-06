Tokat Valiliği’nin ev sahipliğinde 'İbn Kemal' tanıtım toplantısı yapıldı

Edebiyatçı, tefsiri, tarihçi, hukukçu, fıkıhçı, şair ve devrinin filozofu olan, 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemlerinde müderrislik, kazaskerlik, lalalık ve şeyhülislamlık yapmış olan İbn Kemal'in tanıtım toplantısı yapıldı.