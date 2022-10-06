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Tokat Valiliği’nin ev sahipliğinde 'İbn Kemal' tanıtım toplantısı yapıldı

Edebiyatçı, tefsiri, tarihçi, hukukçu, fıkıhçı, şair ve devrinin filozofu olan, 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemlerinde müderrislik, kazaskerlik, lalalık ve şeyhülislamlık yapmış olan İbn Kemal'in tanıtım toplantısı yapıldı.
Tokat Valiliği’nin ev sahipliğinde 'İbn Kemal' tanıtım toplantısı yapıldı

Tokat Valiliği'nin ev sahipliğinde, Tokat Belediyesi ve Tokat Dernekler Federasyonu 'nun (TOKFED) Paydaşlığında 30 Eylül 2022 tarihinde Tokat kamuoyunu bilgilendirmek adına; İbn Kemal tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıyı izlemeye gelen izleyicilere toplantı sonrası, İbn Kemal Sempozyumunda sunulan tebliğlerden oluşan kitap serisi hediye edildi.

whatsapp-image-2022-10-06-at-11.53.40.jpeg4 CİLTLİK KİTAP SERİSİ OLUŞMUŞTU 

13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Felsefesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Demirkol'un organizatörlüğünde Ankara'da gerçekleştirilen, Uluslararası Kemalpaşazade (İbn Kemal) Sempozyumu’nda, 130 akademisyenin sunduğu tebliğlerden oluşan 4 ciltlik bir kitap serisi oluşmuştu.


İbrahim Seçkin Talaş/ İLKSAYFA

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