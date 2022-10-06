Tokat Valiliği’nin ev sahipliğinde 'İbn Kemal' tanıtım toplantısı yapıldı

Tokat Valiliği'nin ev sahipliğinde, Tokat Belediyesi ve Tokat Dernekler Federasyonu 'nun (TOKFED) Paydaşlığında 30 Eylül 2022 tarihinde Tokat kamuoyunu bilgilendirmek adına; İbn Kemal tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıyı izlemeye gelen izleyicilere toplantı sonrası, İbn Kemal Sempozyumunda sunulan tebliğlerden oluşan kitap serisi hediye edildi.
4 CİLTLİK KİTAP SERİSİ OLUŞMUŞTU
13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Felsefesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Demirkol'un organizatörlüğünde Ankara'da gerçekleştirilen, Uluslararası Kemalpaşazade (İbn Kemal) Sempozyumu’nda, 130 akademisyenin sunduğu tebliğlerden oluşan 4 ciltlik bir kitap serisi oluşmuştu.
İbrahim Seçkin Talaş/ İLKSAYFA
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