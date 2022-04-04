Toplu iş sözleşmesi töreninde iş birliği vurgusu yapıldı

HAK-İŞ’e bağlı üç sendika ve Türk Kızılay Yatırım A.Ş. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

HAK-İŞ’e bağlı Öz Taşıma-İş, Öz Sağlık-İş, Öz İplik-İş Sendikaları’nın örgütlü olduğu Türk Kızılay Yatırım A.Ş.’deki Sağlık A.Ş., Lojistik A.Ş. ve Çadır A.Ş. arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız’ın katılımıyla HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen imza törenine, Türk Kızılay Yatırım A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Şevki Uyar, Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı ve Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı katıldı.

BİRİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, toplu sözleşmeye ilişkin, “Birinci toplu sözleşmemizi burada gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1 yıldır güzel bir çalışma gerçekleştirdik. HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve üye sendikalarımızla birlikte, Kızılay Yatırım A.Ş.’nin yetkilileri ile çok yakın sosyal diyaloğa dayanan, yapıcı, katılımcı bir şekilde bir toplu iş sözleşmesi sürecini başarmış bulunuyoruz. Bunun da görüşmelerini HAK-İŞ’in ilkelerine uygun olarak ve Kızılay’ın da bir beytülmal olduğunu, bütün dünyayı kuşatan bir kurum olduğunu hassasiyetiyle çalışmalarımızı bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz” dedi. Yıldız, hem HAK-İŞ Konfederasyonu’nun hem de Türk Kızılay’ının tüm dünyada mazlum ve mağdurların her zaman yanlarında olmak için gayret sarf ettiklerini ifade ederek, karşılıklı dayanışmanın giderek artacağını söyledi.

“İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK”

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Uzun süredir devam eden sözleşme müzakerelerini bugün noktalamış oluyoruz. Kızılay’ımızın her sıkıntıda ve problemde gerek bizim ülkemizde gerekse başka ülkelerdeki iş birliğini, yardımlaşmasını ve katkılarını hep birlikte görüyoruz. Toplu iş sözleşmesi içerisinde elbette ki olması gereken şeyler süresi içerisinde yapılacaktır, bundan bir endişemiz ve kuşkumuz yok. Karşılıklı iş birliğimiz devam edecek. Önemli olan burada temsil ettiğimiz üyelerimizin hak ve hukukunu korumak” dedi.

1868 VURGUSU

Türk Kızılay Yatırım A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Şevki Uyar, Türk Kızılay’ının 1868 yılından beri iyilikleri ulaştırma gayreti içerisinde olduğunu hatırlatarak, “Bizim bu millet ve memleket ile ilgili düşüncelerimiz aynı durumda, biz hem fikiriz. Bu hem fikir halimizi iş birliğine dönüştürelim. Bugün o fikri durumumuzu, aynı noktada oluşumuzu, atacağımız imzalarla da bir iş birliğine dönüştürüyoruz” diye konuştu.

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