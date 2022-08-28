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Toprak kendi evinde kardeşi ile pişirdiği aşureyi mahalle halkı ile paylaştı

Elmadağ Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Toprak evinde yaptığı aşureyi mahalle camiinde 500 kişilik cemaat ve mahalleliyle paylaştı. Toprak, “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.
Toprak kendi evinde kardeşi ile pişirdiği aşureyi mahalle halkı ile paylaştı

Paylaşmanın ve kardeşliğin temsili olan aşure kazanları kaynamaya devam ediyor. Elmadağ Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Toprak kendi evinde kardeşi Kazım Toprak ile kaynattığı aşureyi 500 kişilik mahalle halkıyla paylaştı.

Geçtiğimiz Cuma günü Kurtuluş Mahallesi Camiinde kılınan Cuma namazı sonrası Cemaat ve mahalle halkıyla paylaşılan aşure ağızları tatlandırırken paylaşmayı ve kardeşliği de pekiştirdi. Elmadağ Belediyesi’nin desteği ile kurulan aşure çadırında mahalleli aşuresini paylaştı. Kılınan Cuma namazının ardından dağıtan aşure dağıtım merasiminde gazetemize konuşan Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Toprak şu sözleri dile getirdi.

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“Hayırlara Vesile Olsun”

Toprak; “Muharrem ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşuremizi mahallelimizle paylaşmak için kendi imkânlarımızla evimizde yaptığımız aşuremizi paylaşıyoruz. Bu vesileyle dayanışma ve yardımlaşmanın verdiği güçle bir arada olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Aşuremiz hayırlara vesile olsun. Mahalle camiimizde kıldığımız Cuma namazının ardından cami cemaati ve mahalle halkımızla birlik beraberliğimizi güçlendirmek için ve bundan sonra imece usulü her daha büyük organizasyon yapacağız” dedi.

Elmadağ Kurtuluş Mahallesinde yapılan aşure dağıtımına Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Delice, Belediye Meclis Üyeleri Seyfullah Kaplan ve Mehmet Cin, Elmadağ İlçe Müftü Vekili İbrahim Gökkaya’nın yanı sıra mahalle halkı katıldı.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-

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