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Toprak Razgatlıoğlu sezona İspanya'da başlayacak

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu İspanya'da başlayacak Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2022 sezonu ilk yarışında mücadele edecek.
Toprak Razgatlıoğlu sezona İspanya'da başlayacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonun ilk yarışının yapılacağı İspanya'da piste çıkacak. Teruel bölgesinde yer alan 5 bin 77 metre uzunluğa sahip MotorLand Aragon pistinde düzenlenecek şampiyonada, Toprak, "1" numarayla yarışacak.

Milli sporcu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde bu yıl da Dünya Superbike Şampiyonluğu hedefiyle starttaki yerini alacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla şampiyonanın İspanya ayağında 8 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlarda, 9 Nisan Cumartesi günü öğleden önce sıralama (Superpole), TSİ 15.00'te ise hafta sonunun ilk yarışında ter dökecek.

Toprak, 10 Nisan Pazar günü ise TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu piste çıkacak
Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Can Öncü bu sınıfta üçüncü sezonuna, Bahattin Sofuoğlu ise ilk kez start alacak.

Resmi testlerde başarılı bir performans sergileyen Öncü, İspanya'da bu başarısını sürdürmeye Sofuoğlu ise yeni takımı ve yeni motosikletiyle şampiyonaya uyum sağlamaya çalışacak.

MotorLand Aragon Pisti'nde yapılacak sezonun birinci ayağında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can ve MV Agusta Reparto Corse takımının yeni pilotu Bahattin, 8 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak.

Ay-yıldızlı motosikletçiler, 9 Nisan Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 10 Nisan Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Deniz Öncü, Amerika Grand Prix'de yarışacak
Milli sporcu Deniz Öncü takımı, Red Bull KTM Tech3 ile FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun dördüncü mücadelesine ABD'de çıkacak.

FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 8-10 Nisan tarihlerinde ABD'de yapılacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Moto3 Şampiyonası yarışları Austin şehrinde yer alan 5,5 kilometre uzunluğa sahip Amerika pistinde düzenlenecek. Moto3 sınıfında ilk üçte yer almaya çalışan Deniz Öncü, 8 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara, 9 Nisan Cumartesi günü de sıralamalarda yer alacak. Sezonun dördüncü ayak mücadelesi 10 Nisan Pazar günü TSİ 22.30'da start alacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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