Toptan ticaretin merkezi Anafartalar

Anafartalar Caddesinde tesettür giyim ve eşarp toptan satışı yapan Genç Osman Aslan ile caddenin geçmişten günümüze durumunu ve toptan ticareti konuştuk. Aslan, “Anafartalar Caddesi dünden bugüne hep ticaretin ve toptan satışın merkezi olmuştur” dedi.

Ulus, Anafartalar Caddesinde tesettür giyim ve eşarp üzerine Efem şal eşarp firmasını işleten işletme sahibi Genç Osman Aslan ile toptan ticareti ve Anafartalar Caddesi’ni konuştuk. Aslan, toptan ticaret yapan esnafın salgın döneminden kalma yaşadığı sorunları, Anafartalar Caddesi’nin dününü ve bugününü, Ankara ve ticaret için önemini, ticarette yaşadıkları zorlukları ve ticaret merkezi olan caddenin eski günlerine nasıl döneceği konusundaki düşüncelerini şu şekilde anlattı;



“ÖZVERİ İLE ÇALIŞAN KAZANACAK”

İşletmeci Genç Osman Aslan, “Yaşadığımız salgından dolayı dünya yüzde 25 üretim buna karşılık yüzde 200 tüketimle iki yılını geçirdi. Dolayısıyla bu iki yılın açığını dünya nasıl yerine getirir dört beş yılda hal böyle olunca daha çalışmaya yeni başladık. Ticarette her sektör bu kayıp zamanın sıkıntılarını yaşayacak. Bizde yaşayacağız. Bu süreçte işini bilen üretime katkıda bulunan özveri ile çalışan kazanacak. Durum öyle olunca bugünlerde yapılacak iş risk alınarak yapılacak işlerdir. Bizim işletmelerden beklentilerimiz para kazanmak bunun yanında işçi çalıştırarak istihdama ve ekonomiye katkıda bulunmak katma değer üretebilmek” ifadelerini kullandı.



“ŞAHISLARA SATIŞ MAĞAZA MÜŞTERİSİNİ ÇALMAKTIR”

Anafartalar Caddesi dünden bugüne hep ticaretin ve toptan satışın kalbi halinde olmuştur sözleriyle başlayan Aslan, “Perakendecilik dükkânına kim gelirse gelsin bedenine uyan müşterinin beğendiğine uygun her şeyi parça parça satabilir. Ama toptancı müşterisi yani küçük mağazaları işleten firmalar müşterilerin beğendiklerini alır. Adetten ziyade toplu ve seri şekilde alır. Biz toptancılar bu seriyi bozmamak adına perakende satamayız. Birde bu durumun ticari ahlak yönü vardır. Biz mağazalara değil de şahıslara satış yaparsak mağazaların müşterisini çalmış oluruz. Bu da onlara zarar verir çünkü küçük bir işletmenin bile artık günümüzde azımsanmayacak kadar giderleri vardır. Şu ticari ortamda üretici ve satıcı ayakta kalabilmek adına kar oranları düşük ya da kar etmeden satış yapıyorlar” diyerek toptan satış yapmanın kurallarına değindi.



“TİCARETİN KALBİNİN ATTIĞI PARANIN DÖNDÜĞÜ YERDİ”

Aslan son olarak, “Anafartalar caddesini ve esnafını korumak için şunları yapabiliriz. Ulus ve Anafartalar Saman Pazarı yıllardır. Ticaretin kalbinin attığı paranın döndüğü yerdi. Bu durum bizar internet satışları, değişen alışveriş yöntemleri ve bu ticaret noktalarının cazibelisinin gitmesiyle oldu. Bu cazibe nasıl gitti. Ulusta ve bu ticaret merkezi caddelerde belirli bir saatten sonra hayat duruyor. Ticaret durunca bu sokaklarda başka bir hayat yaşanıyor diyebiliriz. Bu manilerin değişmesi için belirli başlı sorunlar var bunların giderilmesi gerekir. Bu sorunlar güvenlik, otopark ve açık olmayan dükkânlar sorunları. Biz esnaflar olarak saat 6 da dükkân kapatmamız buraların çehresinin değişmesine neden oluyor. Bu sokaklarda dükkânların geç kapanması, emniyetin devriyelerini artırması ve otopark sorunun giderilmesi gerekir. Ticaret merkezi dediğimiz semtimizde belediyelerimizin ikisi de özverili bir şekilde üzerine düşen görevleri yerine getiriyor” dedi.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA