“Yenilikçi Şehir Lojistiği Projesi”nde Avrupa’daki ilk pilot uygulama alanı olarak Büyükşehir Belediyesi Ankara Toptancı Hali seçildi. Çevreci projeye dahil edilen Toptancı Hali’nde akıllı otopark sistemi kurulacak.

Madrid, Paris ve Barselona Belediyeleri ile Fraunhofer Enstitüsü’nün de proje ortakları arasında bulunduğu, Avrupa Birliği destekli S+LOADZ başlıklı “Yenilikçi Şehir Lojistiği Projesi”nde Başkent Ankara da yer almayı başardı. BELKA AŞ tarafından yürütülen çalışma kapsamında projenin Avrupa’daki ilk pilot uygulama alanı olarak Büyükşehir Belediyesi Ankara Toptancı Hali seçildi.

Çevreci projeye seçilen Ankara Toptancı Hali’nde, akıllı otopark sistemi kurularak doğaya salınan karbon salınımının azaltılması amaçlanıyor.

Tasarım çalışmalarının devam ettiğini belirten BELKA AŞ Proje Uzmanı Melis Selbes, şu bilgileri verdi:

“Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğümüz ‘Yenilikçi Şehir Lojistiği Projesi’ 4 ülke içerisinden 12 ortak ile destekleniyor. Bunların içerisinde 2 araştırma kuruluşu, 4 özel sektör ve 6 belediye bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına BELKA AŞ proje ortaklarından birisi olarak yer alıyor. S+LOADZ başlıklı ‘Yenilikçi Şehir Lojistiği Projesi’ kapsamında pilot uygulama Ankara Meyve ve Sebze Toptancı Hali’nde uygulanacak. Daha sonrasında ise diğer şehirler için çalışmalara başlanılacak. Bu proje ile birlikte akıllı otopark sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Bu sistem ile araçların halde bulunma süreleri belirlenecek ve doğaya salınan karbon salınımının azaltılması hedeflenecek. BELKA ekibi olarak böyle yenilikçi bir projede yer alarak ülkemizi ve Başkentimizi temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.”

BAŞKENT’E YAKIŞIR YENİLİKÇİ VE ÇEVRECİ PROJE

BELKA AŞ’ye fon konusunda destek sağlayan AB programı EIT Urban Mobility (The European Institute of Innovation and Technology-Avrupa İnovasyon ve Teknolojisi Enstitüsü), şehirlerin karışıklıklarını çözerek vatandaşların yaşamlarını iyileştiriyor.

Madrid, Barselona, Arjantin ve Paris gibi çok sayıda şehrin yer aldığı en önemli Avrupa Birliği programlarından biri olan EIT Urban Mobility programına seçilen Ankara Toptancı Hali; son teknoloji sensör, bariyer ve işaretleme metotları ile yeniden düzenlenecek.

Akıllı ve sürdürülebilir bir Başkent için AB iş birliği ile hayata geçirilen “Yenilikçi Şehir Lojistiği (S+LOADZ) Projesi” park etme ve yükleme/boşaltma işlemlerinin iyileştirilmesini de sağlayacak.

HAL İÇİNDE BEKLEME SÜRELERİ HESAPLANACAK

Proje için hem sahada hem de arka planda proje paydaşları ile çalışmaları aralıksız sürdüren BELKA AŞ, iyileştirme çalışmalarının sonucunda hal içerisindeki fazla bekleme sürelerini düzenleyerek karmaşıklığı azaltacak ve halin daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Uygulanacak yeni teknoloji ile araç türlerine, araç ağırlığına ve giriş çıkış saatine göre anlık olarak hal yoğunluğu, park alan uygunluğu takip edilerek trafik yoğunluğu azaltılacak. Halde teslimatlar sırasında park alanlarının verimli kullanılamaması nedeniyle diğer sürücülerin gecikmesine neden olması ve sahada dolaşım sorunları ile güvenlik risklerine yol açması gibi karşılaşılan sorunlar da yeni sistem sayesinde ortadan kalkmış olacak.