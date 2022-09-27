Tulay: “Projelerimiz ile artık bir ‘satranç ülkesi’ olarak anılıyoruz” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu KYK Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirdiği “Satranç Engel Tanımaz” projesinin tanıtımını yaptı. Tulay, “Projelerimiz ile artık bir “satranç ülkesi” olarak anılıyoruz."

Türkiye Satranç Federasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Satranç Engel Tanımaz” projesini Gençlik ve Spor Bakanlığı Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi'nde tanıttı. Proje kapsamında engelli gençlerin satranca olan ilgi ve başarılarını artırılmayı planlanırken işitme engelli gençler için ‘Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü’ projesi de tanıtıldı. Proje kapsamında yapılan çalışmaların dünyada ilk olduğuna dikkat çeken Federasyon Başkanı Gülkız Tulay proje kapsamında ‘Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü’ nü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak Türkiye’nin artık “satranç ülkesi” olarak anıldığını vurguladı.

DÜNYADA İLK TÜRKİYE’DE

Tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay; “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz “Satranç Engel Tanımaz” Projesi ile satranç sporunun temel anlamda öğrenilebileceği ve dijital ortamda erişilebilecek içerikler ürettik. Türkiye Satranç Federasyonu olarak erişebilirlik anlamında farkındalık yaratacak, işitme engelli bireyleri kapsayan ve satranç sporunda dünyada ilk kez işaret diline ait satranç terminolojisini geliştirdik” şeklinde konuştu.

TULAY, ‘ÖZENLİ BİR ÇALIŞMA OLDU’

Başkan Tulay, “Federasyonumuzun yetkilileri ile satranç sporu uzmanlarımızdan, akademisyenlerden, işitme engelli sporculardan ve eğitmenlerden oluşan deneyimli bir ekip ile “Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü ”nü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. “Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü” satranç terimlerini işitme engelli bireyler için ilk kez tanımlayan, Türk İşaret Dili ve Türkçe olmak üzere iki dilde hazırlandı. Türk İşaret Dilinin dilbilgisi özelliklerini gözeten, bilişim teknolojileri ile uyumlu olarak karekodlarla ulaşılabilen özenli bir çalışma oldu” sözleri ile Türkiye de bir ilk olan projeyi anlattı.

SÖZLÜK EŞİT MÜCADELE ŞANSI VERİYOR

Tulay; “Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü” aynı zamanda; dünyada herhangi bir ülke kendi işaret dillerinde satranç sporu terminoloji geliştirmek isterse ulaşabileceği ve yararlanabileceği yegâne bir kaynak da olacak. “Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü” ile işitme engelli bireyler; dil açısından erişilebilir eğitim malzemesine sahip olurken, ulusal ve uluslararası turnuvalarda rakipleri ile eşit derecede eğitim alarak mücadele etme şansı da yakalayacaklar” dedi.

“‘SATRANÇ ÜLKESİ’ OLARAK ANILIYORUZ”

Başkan Gülkız Tulay; “Evlatlarımızın yüreklerine, yaşamlarına dokunduk. Türkiye’nin her yöresinden yaş, cinsiyet, meslek fark etmeksizin herkes için satrancı erişilebilir hale getirdik. Satranç emeğin, satranç disiplinli ve çok çalışmanın, satranç centilmenliğin, satranç barışın sporu. Her gün yeni bir heyecanla yola koyulduğumuz bir spor. 10 yıl önce 189 bin olan lisanslı sporcu sayımızı bugün 1 milyon 90 binin üzerine taşıdık. Sporcu sayısı 1 milyonun üzerine çıkan ilk ve tek federasyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünyada; sportif başarılarımız, uluslararası düzeyde takdir gören organizasyon kabiliyetimizin yanı sıra dezavantajlı gruplar başta olmak üzere milyonlara dokunan projelerimiz ile artık bir “satranç ülkesi” olarak anılıyoruz” ifadeleri ile satrancın Türkiye’deki gelişimini anlattı.

"SATRANCA HEP AYRI BİR DEĞER VERDİK”

“Satranç Engel Tanımaz” projesi tanıtım törenin de konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Satranca hep ayrı bir değer verdik. Bugünkü projenin yeni bir aşama olduğunu belirtmek istiyorum. 'Spor engel tanımaz.' diyoruz. Bu proje kapsamında pek çok çalışma gerçekleştirdik. Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandı. Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var. İşitme engelli satranç eğitim programı da bu projenin kapsamında olan bir çalışma. Ben bu gayreti, anlayışı çok değerli buluyorum. En başta federasyonumuza ve değerli başkanına, yöneticilerine, ekibine, bu projede emeği olan herkese, bakanlıktaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak satranca verdiğimiz önemle satranç malzeme dağıtımımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız da il ziyaretlerinde gençlere takdim ettiği hediyelerde en önde geleni satrançtır. Her okula her eve satrancı ulaştırmayı görev bildik. Satrancı teşvik etmek için Milli Eğitim Bakanlığımızla da projelerimiz var. Buna yeni projeler ilave edeceğiz” dedi.

KASAPOĞLU, “HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Bu projenin engelleri kaldırma noktasında yeni bir aşama olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu proje, hayatın engel tanımadığın en büyük ispatıdır. Bu alandaki gayretlere hız verecek bir adım atıldı, hayırlı olmasını diliyorum Erişimin kolaylığını sağlamak ve fırsat eşitliğini sağlamayı bir görev olarak görüyoruz. İnşallah birlikte engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Projemizin ülkemiz, gençlerimiz, sporcularımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tanıtım toplantısının sonunda Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Bakan Kasapoğlu'na Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü' nü takdim etti. Bakan Kasapoğlu kitabı inceledikten sonra işitme engelli sporcularla fotoğraf çektirdi.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-