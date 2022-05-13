TURCOVAC aşısının kaşifi Prof.Dr. Özdarendeli, "Ekolojik dengeyi bozduk"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin düzenlediği etkinlikle konuşan TURCOVAC aşısının kaşifi Veteriner Hekim Prof.Dr. Aykut Özdarendeli, "İnsanların ekolojik dengeyi bozmaları salgınların ortaya çıkmasını sağlıyor." dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nü düzenlediği anlamlı etkinlikle kutladı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TURCOVAC aşısının kaşifi Veteriner Hekim Viroloğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile çok sayıda sektör temsilcisi ve genç veteriner hekim adayı katıldı.

DAHA FAZLA MESAİ HARCANMALI

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, yaptığı konuşmasında Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde düzenlenen “Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği” etkinliğine atıfta bulunarak, “Bu konuda Türkiye’nin gündeminde tutması gereken önemli bir konuda adım atmıştık. Bu konuya siz veteriner hekimlerin daha fazla mesai harcaması gerektiğine inanıyorum. Her gün bu başıboş hayvanlarımızın saldırılarına muhatap olmuş evlatlarımız var. Canı yanan anneler-babalar var. Mutlaka bunlarla ilgili sosyal sorumluluk ve mesleki sorumluluk adına saha çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Evet, bir kanunumuz var. Evet, bu kanundan dolayı yerel yönetimlerimize getirilen birtakım mükellefiyetler var. Evet, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün bu konuda sağlamış olduğu destekler var ama bunların olayın büyüklüğünü fark ederek belirli adımların atılması noktasında veteriner hekimlerimizin çok büyük çaba sarf etmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.

DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ

Dünya Veteriner Hekimleri Günü’nü bu yıl buruk bir şekilde kutladıklarını dile getiren TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu ise konuşmasında şunları söyledi: “Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 25 Nisan’da Yozgat’ın Sorgun ilçesi mezbahasında halkın gıda güvenliği dolayısıyla sağlığını korumak için görevi başında katledilen, Yozgat Veteriner Hekimleri Odası’nın önceki başkanı TVHB Vakfı’nın Yozgat İl Sorumlusu ve meslek şehidimiz Volkan Lale’yi bir kez daha anıyor, kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bir an önce adaletin tecellisi ile suçlu ya da suçluların hak ettikleri cezaları almalarını bekliyoruz.”

AĞIR CEZAİ TEDBİRLER ALINMALI

Veteriner hekimliğin zor icra edilen bir meslek olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Bildiğiniz gibi, gecesi gündüzü olmayan, mesaisi ve tatili farklı bir meslek. Yağmurda, karda çamurda hizmetin olduğu bir meslek. Hizmetimiz canlıya ve hayata dönük. 2022 yılının teması da bunları ifade etmektedir. Sahada tedavi ve aşılama sırasında kliniğine gelen hastasına müdahale sırasında, Yozgat’ta olduğu gibi mezbaha görevleri ve gıda denetimlerinde ağza alınmayacak sözler ve saldırılar, ağır darp olayları her gün rastlanan olaylar halinde devam ediyor. Sağlıkta şiddete dahil edilme ya da başka ağır cezai tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

EKOLOJİK DENGE BOZULDU SALGIN ARTTI

TURCOVAC aşısının kaşifi Veteriner Hekim Prof.Dr. Aykut Özdarendeli, programda salgınlar üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Özdarendeli, 2000'li yıllardan sonra dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli isimlerle salgınların görüldüğünü hatırlattı. Salgınların görülmesinde bozulan ekolojik dengenin, iklim değişikliklerinin çok önemli olduğuna işaret eden Özdarendeli şunları söyledi: "Artık bir coğrafyadan bir coğrafyaya çok daha hızlı gidiyorsunuz, insan ilişkileri çok daha hızlı. İnsanlar daha yoğun yerlerde yaşıyor. Böyle bir durumda da salgınların, pandeminin olması kaçınılmaz. Bir kere ekolojik dengeyi bozduk. Bu salgınların nerede çıktığına baktığımızda insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkinin bozulmasıyla ilgili olguyu çok rahat görebilirsiniz. Son salgınlardan birçoğu Uzakdoğu Asya ülkelerinde, genelde buralarda çıkıyor. Çok farklı yeme kültürlerinin olması, insan hayvan ilişkilerinin çok yoğun şekilde özellikle vahşi hayvanlarla ilgili o bölgelerde insanların ekolojik dengeyi bozmaları salgınların ortaya çıkmasını sağlıyor. Hepimiz biliyoruz ki insanlara geçen bu tür hastalıklar, salgınlar genellikle hayvanlardan geçiyor ve zoonos karakterli oluyor. Vahşi yaşamda birçok virüsün rezervuarı olduğunu biliyoruz; yarasalar, kanatlılar bunun başında geliyor. Ekolojik dengeler de bozulduğu zaman pandemilerin olması karşımıza kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor."

MUHABİRİMİZE ANLAMLI ÖDÜL

Etkinlikte basın ve hizmet ödüllerinin takdimi de yapıldı. Başarılı muhabirimiz Osman Akdoğan, veteriner hekimlerin sorunlarının çözümü konusunda yaptığı haberler nedeniyle ödüle layık görüldü. Muhabirimiz ödülünü, Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk'ten aldı.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA