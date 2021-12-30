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TUREB Başkanı Suat Tural, 2022 yılında seyahat yasağı beklemediklerini söyledi

TUREB Başkanı Suat Tural, 2022 yılında seyahat yasağı beklemediklerini söyleyerek, “Yabancı turist beklentimiz yüksek. Önümüzdeki yıl geçen sezondan daha iyi olacak” dedi.
TUREB Başkanı Suat Tural, 2022 yılında seyahat yasağı beklemediklerini söyledi

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, pandemi ve yaz aylarında tatil beldelerinde etkili olan orman yangınlarına rağmen 2021 sezonunun 2020'ye göre kötü bir tablo çizmediğini aktararak, “2022 yılında seyahat yasağı beklemiyoruz. Yabancı turist beklentimiz yüksek. Önümüzdeki yıl, geçen sezondan daha iyi olacak” dedi.

PANDEMİ ZORA SOKTU

2020 yılında başlayan pandemiden dünyada ve Türkiye'de en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizm, 2021'de yaşadığı toparlanmanın ardından 2022 yılı için daha umutlu bir tablo çiziyor. Turizm sektörü temsilcileri, 2022 sezonuna ilişkin ilk sinyalleri değerlendirerek,  öngörülerini aktardı.

DAHA İYİ OLACAK

Türkiye Turist Rehberleri Birliği  Başkanı Suat Tural halen devam eden pandemi ve yaz aylarında tatil beldelerinde etkili olan orman yangınlarına rağmen 2021 sezonunun 2020'ye göre kötü bir tablo çizmediğini aktardı. Tural “Pandeminin seyri ve aşılama çalışmaları nedeniyle 2022 yılında seyahat yasağı beklemiyoruz. Yabancı turist beklentimiz yüksek. Bu nedenle 2022 turizm sezonu 2021 sezonundan daha iyi olacaktır” dedi.

OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK

Turizm sektörünün 2021 yılını önceki yıla göre iyi bir seviyede kapattığını dile getiren Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna “Artan maliyetler, yüksek enflasyon ve dövüz kuru artışları nedeniyle önümüzdeki sezon Türkiye'nin turizme daha çok ağırlık vermesi beklenen bir durumdur. Aşılamanın başarısı ve bunun sayesinde Covid-19'un seyrinin yavaşlaması 2022 sezonunu olumlu yönde etkileyecektir” diye konuştu.

Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Halil Cenk Gökalp ise 2022 sezon beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, hükümetin 2022-2024 dönemi orta vadeli programa göre uygulayacağı turizmi 12 aya yayacak stratejilerin önemine dikkat çekti.

PROJELER ÜRETİLMELİ

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık da turizmde yeni sezondan umutlu olduklarını kaydetti. Yılık,  “Her şey yolunda giderse 2022'nin turizm açısından iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Ancak turizmin dip yaptığı 2020 yılını kriter olarak almak yanlış olur. Pandemi öncesiyle kıyas yapmalı ve daha iyiye ulaşmak için proje üretmeliyiz” dedi.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA

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