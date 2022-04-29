Türk Kızılay ile Şeker İş arasında iş birliği protokolü

Türk Kızılay ile Şeker İş arasında ‘yardım toplamada iş birliği’ protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Şeker İş’in tüm sosyal tesislerine Türk Kızılay’ın kumbaraları dağıtılacak, toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında gıda israfına dikkat çekmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında Şeker-İş'in tesislerinde konumlandırılan kumbaralarda biriken bağışlar Kızılay Aşevleri’nde sıcak yemek olacak. "İsraf Etme, Bereketi Yok Etme" sloganıyla Kızılay ile Şeker-İş arasında gerçekleştirilen iş birliği sonucu hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar artacak hem de gıda israfına dikkat çekilecek.

İSRAF YILDA KİŞİ BAŞI 93 KİLO

Kampanyanın protokol imza töreni Şeker-İş'in genel merkez binasında düzenlendi. Törende konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türkiye'de kişi başına düşen gıda israfının yılda 93 kilogram olduğunu kaydederek "Hepimiz 1 yılda 93 kilogram gıda israfında bulunuyoruz. Bu sadece gıda israfı. Diğer israfı da ortaya koyduğumuzda durum pek iç açıcı değil. Bu çalışma inşallah israfla mücadele de yapılan çalışmalara katkı sağlayacak. Ve olumlu bir algı oluşturacak ve dikkat çekecek. Biz Kızılay olarak 573'den fazla şube ve temsilciliğimizle aş evlerimizle ve mobil ikram araçlarımızla bu konuya dikkat çekeceğiz" diye konuştu.

TÜM İNSANLIĞA AİT…

Şeker İş Genel Başkanı Gök ise “Bir lokma ile bir hayata dokunacak olmanın sorumluluğunun, tüm insanlığa ait olduğunu biliyoruz. "bir lokma bir hayat" temalı gıda israfına yönelik projemiz ile tüm dünyanın önemli bir sorunu haline gelen gıda, su ve ekmek israfına dikkat çekerek bu israfın önlenmesine, toplumumuzun bilinçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Projenin nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi veren Gök şunları kaydetti: "Hazırladığımız afişlerimiz, broşürlerimiz ve diğer materyallerimiz, tüm Şeker-İş Sendikası teşkilatlarımız vasıtası ile bölgelerdeki sivil toplum kuruluşlarına, restoran, esnaf, okul, işyerlerine ve halkımıza dağıtılmak suretiyle, basın açıklamaları ile de desteklenerek toplumdaki duyarlılığı artırmak istiyoruz. Proje için ilk etapta, Şeker Anadolu Mutfağımız, Şeker-İş Sendikası Misafirhanemiz ve Antalya'da bulunan Grand Şeker Otelimiz pilot bölge ve mekanlar olarak belirlendi. Kampanyamız için yapılacak bağışlar, tabağında yemek artığı bırakılsın ya da bırakılmasın, tamamen insanlarımızın vicdani sorumluluğuna dayalıdır. Kumbaralar içerisinde biriken yardım miktarı her ay düzenli olarak Türk Kızılay'ı tarafından toplanarak belirlenen ihtiyaç yerlerine ve sahiplerine ulaştırılacaktır" dedi.

GIDA İSRAFIYLA 214 HASTANE YAPILABİLİR

Türkiye’deki israfın boyutuna dikkat çeken İsa Gök, "Dünyada her 3 tabaktan 1'i çöpe dökülmektedir. Ülkemizde ise her yıl, 625 bin çöp kamyonuna eşdeğer yaklaşık 19 milyon ton gıda çöpe atılmaktadır. Türkiye'de yapılan yıllık gıda israfı ile 300 yataklı 214 hastane yapılabilir durumdadır. İşte bu ciddi görünüm karşısında, 7'den 70'e herkesi ilgilendiren Kampanyamızın, siz değerli basın mensuplarımızın katkılarıyla toplumun bilinçlenmesi ve gıda israfının bir nebze de olsa azaltılması konusunda büyük bir değer yaratacağına yürekten inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İLKSAYFA