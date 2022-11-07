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Türkiye genelinde yağışlar yüzde 38 azaldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, Türkiye genelinde yağışların yüzde 38 azaldığını belirterek “Kuraklık nedeniyle birçok ilde üreticilerimiz kışlık ekimini erteledi” dedi.
Türkiye genelinde yağışlar yüzde 38 azaldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yağışların Türkiye genelinde normale göre yüzde 38 azaldığını belirterek “Kuraklık nedeniyle birçok ilde üreticilerimiz kışlık ekimini erteledi. Ekim yapabilmek için yağış bekliyor” dedi.

 DESTEK TALEBİ 

TZOB Başkanı yaptığı açıklamada, kuraklığa karşı üreticilerin desteklenmesini istedi. Bayraktar şunları kaydetti: “Üreticilerimizin değişen iklime uyumlu üretim yapabilmesi ve gelir elde edebilmesi için değişen iklim koşullarına karşı üreticilerimiz desteklenmelidir. Kuraklık verim sigortasında devlet desteği devam etmeli ve prim miktarları artırılmamalıdır. Çiftçimizin kuraklık verim sigortasına olan talebini artırmak için hasar tespitleri hassasiyetle yapılmalıdır.”

 TAZMİNAT ZARARI KARŞILAMIYOR 

Çiftçilerin kuraklık afetiyle karşılaştığında aldığı tazminatın zararını karşılaması gerektiğini ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti: “Bölge bazında kuraklığa ve soğuğa dayanıklı tohum çeşitleri daha fazla geliştirilmelidir. Hastalıklara dayanıklı çeşitlerin de kullanım alanları yaygınlaştırılmalıdır. Basınçlı sulama imkanlarının artırılması sağlanmalı ve sulama maliyetleri düşürülmelidir. 2022-2023 tarımsal üretim döneminin; verimli geçmesi için yağış almayan tüm bölgelerimizde en kısa zamanda yeterli yağışın alınarak, çiftçilerimizin bol kazanç sağladığı, kalite ve rekoltenin düşmediği bir yıl olarak tamamlanmasını temenni ediyorum.”

Enes Boyacı / İLKSAYFA

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