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Türkiye’de aktif yanardağ var mı? Türkiye’de en son hangi yanardağ patladı?

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru dağının patlaması sonrası Türkiye’de bulunan yanardağların patlama riski merak ediliyor. Peki, Türkiye’de aktif yanardağ var mı? Türkiye’de en son hangi yanardağ patladı?
Türkiye’de aktif yanardağ var mı? Türkiye’de en son hangi yanardağ patladı?

Magmanın akışkanlığının yüksek olduğu durumlarda gazlar çözünmüş durumdayken, yüzeye ulaşan magmanın akışkanlığının düşük olduğu durumlarda gazlar kaçamaz. Basıncın artması sonucunda yanardağ patlamaları meydana gelmiş olur. En son Endonezya’da gerçekleşen yanardağ sonucunda insanlar Türkiye’deki yanardağların tehlike derecesini merak ediyor. Peki, Türkiye’de aktif yanardağ var mı? Türkiye’de en son hangi yanardağ patladı? Tüm detaylar haberimizde.

 TÜRKİYE’DE AKTİF YANARDAĞ VAR MI? 

Dünya’da 500 adet aktif dağ bulunuyor. Bu aktif dağlardan her yıl yaklaşık 50 tanesi hareketlilik yaşıyor. Türkiye’de volkanik alanların oluşumu günümüzden 20 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu dönemlerde yerkabuğundan çıkan lavlar sayesinde farklı yer şekilleri oluşmuştur.

Günümüzde Türkiye’de aktif yanardağ bulunmuyor.

Doğu Anadolu bölgemizin yüksek olmasının sebeplerinden birisi de Kalın volkanik örtünün var olmasıdır. Türkiye’de Hasan Dağı, Tendürek Dağı, Ağrı Dağı, Nemrut Dağı, Erciyes Dağı, Süphan Dağı, Girekol Dağı, Göllü Dağı, Kula tepeleri, Acıgöl-Nevşehir, Akyarları, Karaca Dağı, Karadağ, Erzurum Kars Platosu, Karapınar Düzlüğü olmak üzere 15 adet yanardağ bulunuyor. Bu dağların hiçbirinde aktiflik bir durum söz konusu değildir.

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 TÜRKİYE’DE EN SON HANGİ YANARDAĞ PATLADI? 

Türkiye’de uzun senelerdir yanardağ patlaması yaşanmıyor. Ülkemizde bulunan 15 adet yanardağın hiçbirinin aktif olmadığı ve tehlike arz etmediği söylense de tamamen sönmüş vaziyette de değiller. Bu dağların zamanı geldiğinde tekrar aktif hale geçeceği de bekleniyor.

Türkiye’de en son 1855 yılında Tendürek Dağı’nda yanardağ patlaması gerçekleşti. Tendürek Dağı, Ağrı’nın Doğubeyazıt ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunuyor. Büyük Tendürek 3 bin 533 metre, küçük Tendürek ise 3 bin 291 metredir. Küçük Tendürek Dağı’nın üzerinde 400 metre boyutunda krater gölü bulunuyor. Büyük Tendürek’te ise su bulunmuyor. İnsan hayatına en çok zarar veren doğal afetlerden birisi olan yanardağ patlamaları uzun bir süredir ülke topraklarımızda görülmüyor.

Tamamen sönmemiş olan volkanik dağlarımız olsa da günümüzde aktif bir yanardağın olmaması vatandaşların içine su serpiyor. 

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