Türkiye'de zorunlu anaokulu eğitim yaşı 5'e çekiliyor

Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşen Okur, Türkiye’de zorunlu anaokulu eğitim yaşının 5’e çekilmesi hedefini doğru bulmadığına değinerek, “Oyun yaşını, eğitim yaşı olarak belirlediğinizde çocuğun gelişimi yarım kalır ve çocuk okula gitmek istemez” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önümüzdeki dönem zorunlu anaokulu eğitim yaşının 6 yaştan 5 yaşa çekileceğine dair hedeflerin olduğunu açıkladı. Konuyla alakalı gazetemize konuşan Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşen Okur, “Siz çocuğun oyun süreci yaşı olan 5 yaşı okullaşma sürecine çektiğinizde çocuğun gelişimini de yarım bırakmış oluyorsunuz. Çocuk belli bir süreden sonra okuldan sıkılmaya başlayacak. Çocuğun ilkokula 7 yaşında başladığı zaman bile kolay adapte olamadığını biliyoruz. 2 yaş geri çekilmesi çocuk için iyi bir durum değil. Çocuk daha aileden kopmamış oluyor. Bu sürecin doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“DOĞRU BULMUYORUM”

Mahmur Özer, 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda temel eğitimde imkân farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi güçlendirme ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme olmak üzere üç alana odaklanacaklarının belirterek, temel eğitimi güçlendirme konusunda okul öncesi eğitime erişimi artırma hedefi olduğunu söylemişti. Bununla beraber zorunlu eğitim yaşının 5’e indirilmesiyle okullaşma oranının yüzde 78’den yüzde 90’a çıkarılmasını hedeflediklerini söylemişti. Konuyla ilişkili görüş aldığımız Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşe Okur, Okur, “Öncelikle Türkiye’de eğitim yaşının 5’e indiriliyor olmasını doğru bulmuyorum. Bizler okul çağını anaokullarında ilk 4 ve son 4 olarak ikiye ayırıyoruz. Ya da ilk 6 ay ve son 6 ay diye. Çünkü öğrencilerin gelişim özellikleri farklılık göstermektedir. İlk 4 ayda olan öğrenciler son 4 ayda olan öğrencilere göre 8 ay daha avantajlıdır. Böyle olduğunda öğrencinin motor gelişimi daha hızlı tamamlanır. Bunun haricinde duygusal gelişimi daha hızlı olur. Kendisini ifade edebilir. Duygularını kolaylıkla açıklayabilir. Bunların etkisini görürüz genelde” ifadelerini kullandı.

OLUMSUZ YANLARI HESABA KATILMIYOR

“Öz bakım becerilerini yerine getiremeyen bir öğrenci, motor gelişimini tamamlayamayan bir öğrenci, ilkokula geçtiğinde sizce ne kadar başarılı olabilir?” diyerek 5 yaşın ilkokul için yeterli bir yaş olmadığına dikkat çeken Okur, “Eğitim yaşının geriye çekilmesiyle birçok kişi algılarının daha açık olduğunu, zihinlerinin boş olduğunu, çocukların daha kolay kavradığını söyleyebiliyor. Psikolojide çocukların beyni boş kutu olarak ele alınıyor. Çocuk zihni evet boştur, her şeyi alabilir ama yaşına göre de bunun etkileri vardır. Bu etkiler hesaba katılmıyor” şeklinde konuştu.

ADAPTASYON SORUNU YAŞIYOR

Çocukların gelişimi tamamlanmadığı zaman birçok sıkıntıyla baş başa kaldıklarına değinen Okur, bu sıkıntıları şöyle aktardı: “Çocuklar kurallara uymak nedir bilmiyorlar. Öğretmene karşı saygı aşamasında daha önce otorite görmedikleri için sıkıntı çekiyorlar. Gelişimsel olarak derslerinde akademik başarıya ulaşamıyorlar. Öz bakım becerilerini yerine getirmekte zorlanıyorlar. Mesela derse başlanacak öğrenci yemek yemek istiyor, dolaşmak istiyor veya en basitinden tuvalete gitmek istiyor. Bu gibi şeyler normal bir öğrenci için uygun olmayan davranışlar. Çocuk küçük olduğu için adaptasyon sorunu yaşıyor. Çünkü bu çocuklar derse odaklanmada ve bilişsel zekâ olarak altta kalıyorlar. Bazı öğrencilerin anlama kapasitesi, bireysel farklılıkları olabilir tabii ki ama normal zekâ seviyesine sahip çocuklarda bu tür sorunlar yaşayabiliyoruz.”

EĞİTİM HAYATINA SORUNLU BAŞLAR

Okur, “Açıkçası ben bu yaşın geriye çekilmesinin faydası olacağını çok fazla görmüyorum. Bizler ana sınıfında okul olgunluğu dediğimiz ‘hazır bulmuşluk’ testleri yaparız. Bu testin sonucunda çocuklar ilkokula başlamalılar. Bu testi yaptırmayan birçok veli çocuğunu ilkokula yazdırıyor. Yeterli olgunluğa sahip olmayan çocuklar eğitimlerinde sorun yaşıyor. Bunun yanı sıra bireysel farklılıklar var. Yaşı küçük ama zekâ seviyesi ve biyolojik açıdan daha gelişmiş çocuklar var. Onlar için yaşın geriye çekilmesinin bir artısı olabilir ama normal zekâ seviyesinde ilerleyen bir öğrenci için bunun o kadar işe yarayacağını düşünmüyorum” dedi.

ÇOCUĞUN GELİŞİMİ YARIM KALIR

Çocuğun ilkokul sürecinde yaşadığı sıkıntılara dikkat çektikten sonra anaokulunda çocuğun eğitim sürecine dâhil edildiğini söyleyen Okur, “Çocuk 6 yaşında anaokuluna başlıyordu. Şimdi bu yaşın 5’e çekileceği söyleniyor. Çocuklar anasınıfında oyunlaşma süreciyle hayata hazırlanıyor. Oyun çocuğun işidir. Oyun öğrenmektir. Bir çocuğun gelişiminde oyuna ihtiyaç var. Siz çocuğun oyun süreci yaşı olan 5 yaşı okullaşma sürecine çektiğinizde çocuğun gelişimini de yarım bırakmış oluyorsunuz. Çocuk belli bir süreden sonra okuldan sıkılmaya başlayacak. 4.sınıfa geldiğinde ‘Of ben çok okudum, sıkıldım’ diyecek. Çocuğun İlkokula 7 yaşında başladığı zaman bile kolay adapte olamadığını biliyoruz. 2 yaş geri çekilmesi çocuk için iyi bir durum değil. Çocuk daha aileden kopmamış oluyor. Bu sürecin doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

Buket Beslen/İLKSAYFA-