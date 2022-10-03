Türkiye’nin ilk tematik sanat üniversitesinden öğrencilere çorba ikramı

Okulda öğrencilerine aile sıcaklığı yaşatmak adına öğretim yılı boyunca çorba ikamı yapan MGÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden gazetemize konuştu. Prof. Dr. Özden amacımız “Çocuklarımıza aile sıcaklığını hissettirebilmektir” dedi.

Türkiye’nin sayılı tematik üniversitesi olan sanat alanında başarılı sanatçılar ve bu alandaki çalışma hayatına nitelikli kişiler yetiştiren Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi her sabah öğrencilerine kampüste çorba ikramında bulunuyor. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Erhan Özden bütün eğitim yılı boyunca yapılacak çorba ikramının öğrencilere kampüste aile sıcaklığını yaşatmak adına yapıldığını vurgulayarak üniversitenin sanat alanındaki önemine vurgu yaptı. Rektör Prof. Dr. Özden bölgemizde dünden bugüne sanatta Osmanlı Devletinin ve ülkemizin nasıl lokomotif durumda olduğunu dile getirerek sanat ve nitelikli sanatçı yetiştirmede Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin konumdan konuştuk. Rektör Prof. Dr. Özden Üniversitenin önemine değinerek öğrencilere verdikleri eğitimi ve niteliğini anlattı.

“SANATTA LOKOMOTİF GÖREVİ ÜSTLENİYORUZ”

Tarihten bu güne sanatta lokomotif bir ülke ve toplum olduğumuza vurgu yapan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, “Ankara sanat alanında önemli bir konuda yer alıyor. Bu şehirde böyle bir üniversitenin varlığı gerçekten dikkat çekici oldu. Çünkü birçok alana hizmet eden bir üniversite sadece yerel anlamda öğrenci yetiştiren veya müzik piyasasına istihdama katkı sağlayan bir konumda değil. Sanatta Türkiye geçmişten günümüze önemli bir yerdedir. Geçmişte bölgemizde sanat alanında etkilediği ve etkilendiği ülkelerle bu bağı devam ettirmesi rolünde de önemli yer almıştır. Bölgemizde Osmanlı Devleti ve Ülkemiz sanat adına hep bir lokomotif olmuştur. Günümüzde de bu vizyonu yüklenip bu anlamda da bölgenin müzik paydasında ortak payda da buluşturan bir konumda. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi de bu vizyonu ve misyonu üstlenen en önemli kurum noktasıdır. Dolayısı ile üniversitemizin önemi bölgemiz ve ülkemiz için fazladır diyebilirim” şeklinde konuştu.

“İSTİHDAM ARTIKÇA SANATA İLGİ ARTIYOR”

Öğrencilere verdikleri nitelikli eğitimin önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özden ailelere ve öğrencilere, “Üniversitemizin merkezi bir yerde Ankara’da olması da öğrencilerimiz adına şanslı bir durum. Ankara Sanatın istihdamı açısından durumu çok önemli bir konumdur. Ülkemiz bu anlamada büyümeye başladı. Her geçen gün sanatla istihdam edilen birimlerin sayısı artmaktadır. Kültür bakanlığımızın 15 den fazla korusu var bu koroların istihdamı bizim gibi okullardan sağlanıyor. Onun dışında TRT, Devlet Tiyatroları gibi birçok kurumda gençlerimiz istihdam edinile biliniyor. Özel sektörde çalışmak isteyen arkadaşlarımız zaten nitelikli alanına özgü eğitim aldığı için iş imkânı bulmakta zorluk çekmiyor. Eğitim fakültemizden mezun öğrencilerimiz öğretmen olarak atanabiliyor. Bu anlamda aileler çocuklarını sanata yönlendirme konusunda istihdam endişesi düşünüyorlar. Ama bu endişe ortadan kalkınca rahat bir şekilde çocuklarını destekleye biliyorlar” dedi.

“BAŞLI BAŞINA BİR MÜZİK ÜNİVERSİTESİYİZ”

Prof. Dr. Erhan Özden, “2017 yılında açılan üniversitemiz tematik bir üniversite olarak eğitim hayatına başladı. Alanında müstakil bir eğitim yapan çok fazla müzik üniversitesi yok. Bizim üniversitemiz sadece müzik ve onun diğer alanları üzerine eğitim veren bir üniversite. Başlı başına bir müzik üniversitesi diyebiliriz. Türkiye’de tematik bir müzik ve sanat üniversitesi yoktu. Gelişen dünyanın gereksinimleri ile bu alandaki çok sayıda branş aslında bir konu üzerinde çok nitelikli çalışmalar yapmasına sebep oluyor. Biz üniversitemizde az sayıdaki nitelikli öğrencilere nitelikli eğitim vererek müzik alanındaki bu eğitimi sağlamış oluyoruz. Üniversitemizde 4 bölüm birde meslek yüksekokulu mevcut bu MYÜ de sinema TV eğitimi veriyoruz. Üniversitemizde sektöre nitelikli bireyler yetiştiriyoruz. Okulumuzda öğrencilerimizin konakladığı lüks sayılan bir misafir hanemiz ve öğrencilerimizin kullandığı birçok tesis var” ifadeleri ile üniversitenin imkânlarından ve bölümlerinden söz etti.

“SANAT EĞİTİMİ NAZLIDIR”

Sanat eğitimi nazlıdır diyerek söze başlayan Rektör Prof. Dr. Özden, “Diğer eğitimler gibi kolektif eğitim yerine kişiye özel bir eğitimi vardır. Öyle bir eğitim oluyor ki bir hafta boyunca tek bir hocadan yoğun bir şekilde ders alabiliyorsunuz. Bir konser programı için bir hafta on gün çalışıyorsun. Sanat eğitim modeli güzel sanatlar eğitimin de müzik eğitiminde öğrencilerin özel eğitim almalarını ortaya koyuyor. Üniversiteye alım sınavlarımız şöyle merkezi sınav sisteminde aldıkları puanın yanında öğrencilerimizi özel yetenek sınavlarına girerek okulumuzda okumaya başlıyorlar. Şuanda mevcut 831 öğrencimiz var her geçen gün sayı artıyor” diyerek okulda verilen eğitime değindi.

“BÜTÜN YIL ÇORBA İKRAMI”

Sanatı ve alanında tek tematik Üniversite olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni konuştuğumuz Rektör Prof. Dr. Erhan Özden kampüste öğrencilere yaptıkları çorba ikramının amacını anlatarak konuşmasını şöyle bitirdi; “Çocuklarımızın birçoğu ailesinden ve evinden uzakta eğitim görüyor. Çocuklarımıza aile sıcaklığını yaşata bilmek adına bütün eğitim yılı içinde sabahları çorba ikramımız olacak. Tabi ki çorba burada aracıdır bizim amacımız çocuklarımızla beraber o sıcaklığı yaşayabilmek. Çocuklarımıza aile sıcaklığını hissettirebilmektir. Bu çorba ikramımız eğitim yılı boyunca devam edecektir. Her sabah 7 buçukla 9 buçuk arası ikramımız devam edecek.”

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA