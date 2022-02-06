Türkiye'nin israfı Ankara'yı doyurur

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, ülkemizdeki israfın korkunç boyutlara ulaştığını ve bu konuyu dikkat çekmek için önümüzdeki günlerde "Bir Lokma Bir Hayat" adında bir sempozyum düzenleyeceklerini açıkladı.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, sendikanın kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

ŞEKER-İŞ 59 YAŞINDA

Aralarında muhabirimizin de bulunduğu programda Şeker-İş'in tarihine ilişkin bilgi veren Gök, “Şeker sektöründe bağlılığın, birlikteliğin, emeğin, vefanın ve çalışma hayatının sembolü olan Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikamız’ın 59. kuruluş yılına ulaşmanın bir kez daha haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 4 Mayıs 1948'de Eskişehir'de Şeker Sanayii'nde ilk işçi sendikasının kurulmasıyla atılan ilk adım beraberinde 26 Şubat 1950'de Turhal'da ikinci sendika, 16 Haziran 1951'de Alpullu'da üçüncü sendika ve 4 Eylül 1952 tarihinde Uşak'ta dördüncü sendikanın kurulmasıyla hız kesmeden devam etmiştir. 1 Şubat 1953 tarihinde 'Türkiye Şeker Sanayii İşçi Sendikaları Federasyonu'nun kurulması 'Şeker Sanayii İşçi Hareketi'ne yeni bir güç katmış ve gelişmesine yardımcı olmuştur. Şeker-İş Sendikası, 1963 yılı 4 Şubatı’nda ‘Sıfırlanan bir noktanın başlangıcı’ olarak yeniden doğmuş, geçen bu sürede güçlenen kökleriyle oluşan 59 yıllık bağıyla, geçmişini bilenlerin geleceğe sağlam ayaklarla basmasının en müstesna örneği olmuştur" dedi.

TOK SÖZLÜ DİK DURUŞLU

Şeker-İş'in ülke için önemine değinen Gök şunları söyledi: "Şeker-İş Sendikası, sadece şeker sektörünü değil, ülkemizin meselelerini de yakından ilgilendiren konularda tok sözlü, dik duruşlu, yeri geldiğinde mütevazı, dikkatli ve rikkatli, yeri geldiğinde ise ateşi maşasız tutmaktan çekinmeyen bir sendika hüviyetindedir. Zamanın ruhunu insanlığın ihtiyaçlarına cevap verebilecek derecede iyi yöneten değişimin ve dönüşümün mimarı sendikamız, güvenilirliği, inanç ve azmi ile bugün geldiği noktada şeker sektörünün ve gıda sanayinin öncü sendikası konumundadır." Gök, sendikada emeği olan herkese teşekkür etti.

İSRAFA KARŞI DİKKAT ÇEKEN PROGRAM

Gök, iklim değişikliği ve gıdadaki israfa dikkat çekmek için önümüzdeki günlerde "Bir Lokma Bir Hayat" adında bir sempozyum düzenleyeceklerinin bilgisini verdi. Türkiye’nin gıdada kendi kendine yetebileceğini söyleyen Gök, söz konusu sempozyumda iklim değişikliği ve israfa karşı alınması gereken tedbirler konusunda hayati öneriler sıralanacağını aktardı.

İSRAF ARTIYOR...

Türkiye'deki sadece ekmek israfının boyutuna dikkat çeken Gök, "İsrafta Ankara'nın nüfusunu doyuracak miktarda Türkiye'de ekmek israfının olması halkımız için büyük bir kayıp. Bu bağlamda Türkiye'deki iklim değişikliği, israf, şeker sektörünün problemlerini Türkiye'nin gündemine taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA