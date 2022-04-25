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Tuzla'da kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Tuzla'da park halindeki minibüse çarpan otomobilin arka koltuğundaki lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya (17) hayatını kaybetti. 
Tuzla'da kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kaza, 23 Nisan günü saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla mevkii yan yolda meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan Ali Nadir Şengül'ün kullandığı 41 AJG 185 plakalı otomobil, park halindeki 34 FOT 54 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ 

Otomobilin sürücüsü hastaneye gitmemek için sağlık ekiplerine bir süre direndi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarının sonunda sürücü Ali Nadir Şengül, ambulansa bindirildi. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi. 

Olayda ağır yaralanan bir kişinin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bilgisi edinilirken 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

KAZADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI

Sertkaya, kaza sonrası ön otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından aile yakınlarına teslim edilen Beyzanur Sertkaya'nın cenazesinin Gebze'deki Pelitli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Sertkaya'nın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından video paylaştığı da ortaya çıktı. 

 RAMAZAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIK İÇİNDEYMİŞ

Sertkaya ailesinin 5 kız çocuğundan biri olan lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya'nın kazadan birkaç gün önce küçük yeğenine "Ramazan Bayramı için elbise alacağım. Sen de beğen birlikte alalım" dediği öğrenildi. 

 'KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ'

Beyzanur Sertkaya'nın amcası Kemal Sertkaya, kazayı sonradan öğrendiklerini belirterek "İftardan dönüyorlardı. Saat 22.00 civarıydı. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş, ondan şikayetçiyiz. Tam detaylı şekilde bilmiyorum ama otomobil sürücüsü ambulansa da binmek istememiş. Kazada öndeki iki kişiye bir şey olmamış. Arkadakilerden biri yoğun bakımda diğer yeğenime ise Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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