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Twitter resmi etiket ne demek, eski sistemden farkı ne, blue abone ne demek?

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter yine gündeme gelerek merak konusu oldu. Peki, Twitter resmi etiket ne demek, eski sistemden farkı ne, blue abone ne demek?
Twitter resmi etiket ne demek, eski sistemden farkı ne, blue abone ne demek?

Son dönemde Elon Musk tarafından satın alınan, dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarının arasında yer alan twitter, yaptığı yeni bir düzenleme ile gündemde. Peki, Twitter resmi etiket ne demek, eski sistemden farkı ne, blue abone ne demek? İşte detaylar:

 TWİTTER RESMİ ETİKET NE DEMEK? 

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter’i  44 milyar dolara satın aldığını öğrenmiştik. Twitter’ı alır almaz yeniliklerle karşımıza gelen şirket, bu sefer de ‘resmi etiket’ sistemini duyurdu. Yeni sistemde Twitter yöneticisi Ester Crawford ancak gerekli şartları yerine getiren kullanıcıların resmi etiket alabileceğini duyurdu. Devlet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişilerin resmi etiket sisteminden yararlanacağı açıklandı.

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 ESKİ SİSTEMDEN FARKI NE? 

Yeni gelen sistemin ardından, kullanıcılar eski twitter sistemi ile yeni twitter sistemi arasındaki farkı merak ediyor. Yeni sistemde ‘resmi etiket’ özelliği satın alınamayacak. Daha önce doğrulanmış hesapların hepsi bu etiketi kullanamayacak, sadece gerekli şartları bulunan kullanıcılar bu hakka sahip olabilecek.

 BLUE ABONE NE DEMEK? 

Yeni Blue abone sistemi kimlik doğrulama gerektirmiyor. Blue abone sistemi sadece bir mavi onay işareti ve sadece belirli özelliklere erişim sunuyor. Blue abone kullanıcıların isteğine göre ücretli bir seçenek.

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