TYB Başkanı Doğan: Kapımız herkese açık

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan kültür, sanat, edebiyat alanlarında faaliyet yapmak isteyen gençlere TYB’nin kapısının her daim açık olduğunu belirterek, “Üniversitede öğrenilen teori bu tür kuruluşlarda pratiğe dönüşüyor, Kapımız herkese açık” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) yönetimi gençlerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Programda konuşan TYB Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan kültür, sanat, edebiyat alanlarında faaliyet yapmak isteyenlere kapılarının her daim açık olduğunu belirterek, “Üniversitede öğretilen teori bilgilerinin bu tür sivil toplum kuruluşlarında pratiğinin yapılmasıyla bilgiler pekişiyor, konuyla ilgili önemli deneyim kazanılıyor. Kapımız gençler de dâhil herkese açık” dedi.

44 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

Okumaya yazmaya meraklı, sanatın farklı alanlarına ilgi duyan gençlerle düzenlenen tanışma programında konuşan D. Mehmet Doğan, “Türkiye Yazarlar Birliği’ni 1978 yılında kurduk. Benden sonra seçilen arkadaşlarım bu anlamda TYB’nin sürekliliğini geliştirdiler. Musa Kazım Arıcan hocamız da başkanlığa geçtikten sonra, gençleri TYB’nin bünyesinde faaliyet göstermeleri için çalışmalar başlattı” dedi.

“EDEBİYAT; İNSANLIĞA HİZMET ETMEK”

Üniversite öğrencilerinin en yüksek eğitimi gördüklerini ancak hayatın bu eğitimin dışında akmaya devam ettiğini belirten Doğan, “İşte edebiyatta böyledir. Elbette edebiyatın teorisi kısmını bilmeniz gerekir. Bu bilmek edebiyat yapmakla ilgili bir şey değil. Ben edebiyat fakültesinde okumadım ama edebiyat fakültesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Kaplan ve Prof. Dr. Orhan Okay başta olmak üzere hocalarla birlikte oldum, eserlerini okudum. Gerçekten edebiyat önemli, ortaya eser çıkarmak önemli, adeta insanlığın devamına hizmet etmek gibi bir şeydir” diye konuştu.

YAYINCILIĞIN ÖNEMİNE VURGU

Konuşmasında her yıl 50-60 bin kitap yayınlandığını ancak yeteri kadar okunmadığını, çölde akan su gibi bu yayınların kaybolup gittiğinin altını çizen Doğan, kitaba olan ilginin gündemde tutulması için ister basılı isterse elektronik olsun kitap yayıncılığın önemli olduğunu söyledi.

“DENEYİM KAZANILIR”

Kültür, sanat, edebiyat alanlarında gençler de dâhil faaliyet yapmak isteyenlere TYB’nin kapısının herkese açık olduğunu belirten D. Mehmet Doğan, üniversitede öğretilen teori bilgilerinin bu tür sivil toplum kuruluşlarında pratiğinin de yapılmasıyla bilgilerin pekiştiğini ve konuyla ilgili önemli deneyim kazanıldığını söyledi.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da yaptığı konuşmada, gençlere TYB’nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. TYB çatısı altında ilim, kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerini gerçekleştirmek, amacıyla TYB Gençlik Birimi’nin 2016 yılında kurulduğunu söyleyen Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:

GÜÇLENEREK BÜYÜYOR“TYB güçlenerek büyüyen bir kurum, bizde gençliğimizde TYB’ye yolu düşen insanlardık. Ben 1989’lardan itibaren Ankara’dayım. Tabi Mehmet Doğan abiyi biliriz, zaman zaman dinlerdik. Ama o öğrenci ürkekliğiyle bizler konuşmaları dinler, kitaplarını okur giderdik. Ama bir gün yolumuzun kesişeceğini, bir gün birlikte çalışacağımızı o günlerde ne hayal ederdik ne düşünürdük. Aslında, TYB’nin güzelliği bu, yani bir gün bu kuruma böyle dinleyici olarak gelenler bir zaman sonra kendisini buranın çok önemli bir parçası olarak bulabiliyor. Mustafa Çiftçi’nin öyle bir konuşması var. Çiftçi Ankara’ya ilk geldiğinde Mehmet Doğan abiyi dinlediğini, yazma konusunda kendisinden tavsiye istediğini söylüyor. Mehmet abi de ona, ‘yaz, sürekli yaz, günlük tut; yaz’ dediğini aktarıyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA



