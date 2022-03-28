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TYB Genel Başkanı Kâzım Arıcan'a “Altın Başkan” ödülü verildi

TYB Genel Başkanı Kâzım Arıcan “2’nci Uluslararası Altın Başkan Basın Ödülleri” töreninde “Altın Başkan” ödülüne layık görüldü. Arıcan, yaptığı konuşmada kendisini ödüle layık gören seçici kurula teşekkür etti.
TYB Genel Başkanı Kâzım Arıcan'a “Altın Başkan” ödülü verildi

“2’nci Uluslararası Altın Başkan Basın Ödülleri” Başkent’te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan törende “Altın Başkan” ödülüne layık görüldü. Arıcan, yaptığı konuşmada kendisini ödüle layık gören seçici kurula teşekkür etti.

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ÇOK SAYIDA KONUK KATILDI
Türkiye genelinde ulusal düzeyde yayın yapan Başkan Dergisi “2’nci Uluslararası Altın Başkan, Basın Ödülleri” ödül töreni düzenledi.  Ankara’da bir otelde düzenlenen ödül törenine çok sayıda devlet adamı, iş insanı, bürokrat, yerel yönetici, basın mensupları ve devlet sanatçıları katıldı. Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan’a ödülünü seçil kurul üyesi Havva Özalp takdim etti. Pursaklar Kent Konseyi Başkanlığını da yürüten Genel Başkan Arıcan burada yaptığı konuşmada, kendisini ödüle layık gören seçici kurula teşekkür etti. 

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3 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 44 yıl önce kurulduğunu, ülkemizin kültür, sanat, edebiyat hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Arıcan, birlik olarak   'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri' verdiklerini de hatırlattı. Törende, Başkan Ödülü, Basın Ödülü ve Yüksek Onur Ödülü olmak üzere üç ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA 

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