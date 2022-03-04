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TZOB Başkanı Bayraktar'dan seferberlik çağrısı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda milli seferberlik ilan edilmesi ve elimizde ne var ne yoksa bitkisel ve hayvansal üretim için kullanılması çağrısı yaparak “Ülkede ekilmedik bir karış arazi bırakmamalıyız." dedi.
TZOB Başkanı Bayraktar'dan seferberlik çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklama yaparak, geride bıraktığımız Şubat ayında üretici ve market arasındaki fiyat farklarını ve tarım sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. TZOB Başkanı “Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı geçtiğini” söyledi. 

MİLLİ SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ
Tarımda milli seferberlik ilan edilmesi ve elimizde ne var ne yoksa bitkisel ve hayvansal üretim için kullanılması çağrısı yapan Bayraktar “Bu ülkede ekilmedik bir karış arazi bırakmamalıyız. Türk tarımı kullanamadığı potansiyeline erişmek zorundadır. Üretebildiğimiz kadar güçlü olduğumuzu unutmayalım” dedi. 

ÜRETİCİSİZ ÖNLEM İŞE YARAMAZ
Bayraktar, gıda enflasyonunu önlemek için üreticinin içinde olmadığı hiçbir plan, program ve önlemin işe yaramayacağını belirterek “Bunu iyi görmek zorundayız” mesajı verdi. 

İHRACAT AÇILMAZSA FİYATLAR ARTAR
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ülkemizde yaş sebze ve meyve üretici fiyatlarını olumsuz etkilemeye başladığını kaydeden TZOB Başkanı, “Rusya, Ukrayna ve Belarus yaş sebze ve meyve ihracatımızda önemli ülkelerdir. Savaş çıkınca kapıların kapanmasıyla tırlar yolda kaldı. Bu ülkelerle olan ihracatımız tıkandı. Yaş sebze ve meyve ihracatının düşmesi üretimimizi düşürür. Üreticinin üretimi bırakması birkaç ay sonra yaş sebze ve meyve fiyatlarının aşırı bir şekilde artmasına neden olur. Acil olarak alternatif pazarlara yönelmeli, ihracatın açılması için gereken tedbirler alınmalıdır” ifadelerini kullandı. 

MAZOT 1 YILDA YÜZDE 164 ARTTI
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ayrıca şu mesajları verdi: “Gübre fiyatlarındaki düşüş bir yıllık artışa göre yetersiz kaldı. Üreticimizin kullandığı mazot fiyatı son bir yılda yüzde 164 oranında arttı. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarında da gerekli indirim yapılmalı! Zeytinlik alanların yok olmasının önünü açan bu uygulamadan mutlaka vazgeçilmelidir.”

İLKSAYFA- 

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