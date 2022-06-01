TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: TMO’yu uyarıyor, gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, TMO’nun üreticiyi memnun edecek bir fiyat politikasıyla hububat alımı yapması gerektiğini, aksi takdirde piyasayı regüle edecek güvenlik stokunun oluşmayacağını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) üreticiyi memnun edecek bir fiyat politikasıyla hububat alımı yapamazsa piyasayı regüle edecek güvenlik stoku oluşturamayacağını, bunun sonucunda da sektörde spekülasyon oluşacağını kaydetti. “TMO’nun alım politikasında hata yapma lüksü yoktur. Aksi takdirde fırsatçılara gün doğar” diyen Bayraktar, “Fırsatçılar stoklayacakları buğday nedeniyle halkın ekmeğinin fiyatıyla oynayabilirler. TMO’yu uyarıyor, gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz” dedi.

STRATEJİK KONUMA GELDİ

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye için özellikle hububat sanayinin stratejik bir konuma geldiğini belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşının başta hububat olmak üzere tarıma etkisi ve ülkemizdeki tarımsal gelişmeler, hububat üretimine çok daha fazla önem vermemiz gerektiğini göstermektedir. Çünkü TÜİK’in tahmini rakamlarında da ifade edildiği gibi bu yıl buğday rekoltesi 20 milyon tonun altında beklenmektedir “ diye konuştu.

476 DOLAR SEVİYELERİNDE

“TMO, maliyetler karşısında üretim yapmakta zorlanan çiftçinin önümüzdeki yıl tarlada kalabilmesi için 2021-2022 döneminde müdahale alım fiyatını üretici maliyetlerini, ithalat ve dünya fiyatlarını gözeterek açıklamalıdır” diyen Bayraktar, dünya buğday fiyatını ortalama 476 dolar seviyelerinde olduğunu kaydetti.

SPEKÜLASYONA AÇIK

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının dışında dünyada üretici ülkelerin ihracata getirdiği kısıtlamaların hububatta spekülasyona davetiye çıkardığını kaydeden Bayraktar, “Bu durumda başta buğday olmak üzere hububat fiyatlarındaki aşırı yükselmeler nasıl önlenecektir? TMO stratejik bir konumdadır. Üreticiyi memnun edecek bir fiyat politikasıyla hububat alımı yapamazsa piyasayı regüle edecek güvenlik stoku oluşturamayacaktır. Bu dönemde güvenlik stokunu ithalatla karşılama imkânı azalmıştır.”

STOKÇULARA GÜN DOĞAR

“TMO’nun alım politikasında hata yapma lüksü yoktur. Aksi takdirde sektörde spekülasyona davetiye çıkarmış olur, stokçuluk yapmak isteyenlere de gün doğar. Bu fırsatçılar stoklayacakları buğday nedeniyle halkın ekmeğinin fiyatıyla oynayabilirler. Un ve makarna üretimimiz ve ihracatımız da düşebilir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak şimdiden TMO’yu uyarıyor, gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA