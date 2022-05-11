Üç federasyon, Ankara'da konfederasyon çatısı altında birleşti

Özel Özel Eğitim Dernekleri Konfederasyon Başkanı seçilen Yunus Kılıç, “Bizlerin bir araya gelerek, yapılan çalışmaları paylaşarak hem tatlı bir rekabet hem de bir amaç doğrultusunda birlikte hareket edebilme kavramı kazanması lazımdı” dedi.

Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, Ankara’da düzenlendi. 81 ilden katılımın sağlandığı genel kurulda Türkiye’deki özel eğitim uygulamaları değerlendirildi, bilgi alışverişinde bulunuldu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurulda, üç federasyon konfederasyon çatısı altında birleşti. Konfederasyon Başkanlığına Yunus Kılıç, Avrupa Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanlığına Eylem Tan, Anadolu Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanlığına da Umut Başoğlu seçildi.

İLKE İMZA ATILDI

Konfederasyon Başkanı Yunus Kılıç, 2003'ten beri özel eğitim alanındaki STK'ların faaliyet gösterdiğini; ancak ilk defa örgütlü bir yapının şemasının oluşturulduğunu belirtti. Bu birlikteliği çok önemsediklerini ifade eden Kılıç, “Kurumlarımız hep eğitimde nitelikle ilgileniyorlardı. Ancak örgütlü yapı ile birbirleriyle olan kaynaşması gerçekleşmez ise birbirlerinden habersiz başarı hikayeleri olur ve bundan kimsenin farkı olmazdı, bunlar hep atlanırdı. Bizlerin bir araya gelerek yapılan çalışmaları paylaşarak hem tatlı bir rekabet hem de bir amaç doğrultusunda birlikte hareket edebilme kavramı kazanması lazımdı” dedi.

KONFEDERASYON OLMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Başkan Kılıç, kendilerine bağlı üç binin üzerinde üye kurumun olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “81 ilin tüm ilçelerinde, tüm köylerinde ve evlerinde bireyi olan bir yapı. Dolayısıyla ülkemizde yüzde 12 buçuğuna tekâmül eden bir kitleyi ilgilendiriyor. Böyle bir kitlenin sadece kurumların birbirleriyle olan iletişimi yetmezdi. Bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda bir çatısı oluşması lazımdı. Bu çatıyı oluşturma adına önce federasyon oluşturma sürecinde 7 bölgede 14 dernek kuruldu. Aradan 3 yıl geçti. Bu süreçte il başkanlıklarımız ve büyük kitlelerdeki ilçe başkanlarımız tahsis edildi. Bu yıl ilkini yaptığımız Genel Kurulla federasyonumuzun artık konfederasyona evrilme sürecini başlatmış olduk. 3 federasyon ile bugün konfederasyon olma sürecini tamamlıyoruz.”

ENGELLİ ÇOCUKLARIN HAKLARI DAHA YÜKSEK SESLE DUYRULACAK

Avrupa Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Eylem Tan, Engelliler Haftası’nda konfederasyon sürecinin tamamlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Tan yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ben Avrupa Özel Özel Eğitim Dernekleri Başkanı olarak Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve İçanadolu Bölgesini içeren kısımdayım. Çok büyük bir yapı ile biz konfederasyonumuza destek olacağız. Birlikte kol kola güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Bizim amacımız engelli çocuklarımızın haklarını daha yüksek sesle duyurmak. Biz gittiğimiz her makamda son yıllarda ciddi anlamda başarılar ile döndük. Konfederasyon olduğumuzda çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

18 YIL SÜREN BİR SÜREÇ...

Anadolu Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Umut Baloğlu ise çok sıkıntılı süreçlerden bugünlere geldiklerini anlattı. Yaklaşık 17-18 yıl süren bir sürecin en üst sivil toplum kuruluşu olan konfederasyon kararı ile taçlandığına dikkat çeken Baloğlu, “Bugüne kadar gerçekten çok mücadele edilerek, çok yollar katledilerek, gelinmiş bu süreçte daha büyük bir örgütlü güçle çocuklarımızın, engelli bireylerimizin haklarının savunulması, yine bu noktada onlar için her türlü adımın atılmasında büyük bir etki oluşturacağına inanıyoruz. Bizler de yıllardır vermiş olduğumuz mücadeleyi yine Anadolu Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu olarak konfederasyonumuza, konfederasyon başkanımıza destek olacağız. Konfederasyonumuz yine eğitimde, sağlıkta, her alanda Türkiye’de sesini duyuracak" sözlerini kaydetti.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA