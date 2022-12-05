  • BIST 4.957,77
  • Altın 1063.19
  • Dolar 18.6268
  • Euro 19.5802
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 4 °C
»

Uçar: Ankara’da ev yemeklerine ilgi büyük

Lokanta işletmecisi Bayram Uçar, gazetemize yaptığı açıklamalarda sokak lezzetlerinden ziyade ev yemeklerinin tercih edildiğine dikkat çekti. Uçar, “Ankara’da ev yemeklerine ilgi büyük, çalışan aileler için büyük kolaylık oluyor" dedi.
Uçar: Ankara’da ev yemeklerine ilgi büyük

Başkentte lokanta işleten Hacı Bayram Sofrası’nın işletmecisi Bayram Uçar, son günlerde yaşanan enflasyonun lokanta sektörünü de etkilediğini söyledi. Yılların tecrübesini Gazetemiz Haber Müdürü Âdem Orman’a anlatan Uçar, kebapçılıktan ev yemeklerine geçmelerinin sebeplerini ve kaliteli işletmeciliğin inceliklerini anlattı. Uçar, “Günümüzde ev yemeklerine ilgi büyük özellikle çalışan aileler için büyük kolaylık sağlıyor. Eşler işten eve geldiğinde sıcak ve sağlıklı yemeğe ulaşabiliyor. Çağın gerekliliklerini yerine getirerek bizde işletmemizi sanal ortama taşıdık. Bütün yemek platformlarından işletmemize ulaşmak mümkün oluyor” dedi.

whatsapp-image-2022-12-05-at-08.56.05-(2).jpeg
 ÇALIŞAN AİLELERE BÜYÜK KOLAYLIK 

işletmecisi Uçar, “Şuan sektör enflasyondan dolayı sıkıntı çekiyor. Şuanda kullandığımız etin kilosu 150 lirayı geçti. Bizde işletme olarak kebaptan ev yemeklerine döndük. Ankara’da ev yemeklerine daha çok rağbet oluşmaya başladı. Özellikle çalışan kesim öğlen saatlerinde sulu yemek arıyor. Karı koca beraber çalışan aileler için büyük kolaylık oluyor. İşten geldiklerinde hazır yemek yeme imkânı sağlıyoruz. İşletme olarak biz de çağın gerekliliklerine ayak uydurduk. Bizim dükkânımızı da müşterilerimiz internet platformlarında bulabiliyor” şeklinde konuştu. 

whatsapp-image-2022-12-05-at-08.56.07-(2).jpeg
“SEKTÖRÜN İÇİNDEN YETİŞTİM” 

Ankara’da 45 yılı aşkındır yemek sektöründe hizmet veren Bayram Uçar, yaklaşık yarım asırlık bu sektördeki yolculuğunu şöyle anlattı: “İlk iş deneyimin Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki bir lokanta oldu. Orada komilik, bulaşıkçılık yaptım. Sadece 4 yıl bulaşık yıkadım. Ardından Ankara’ya gelerek bir sürede burada çalıştım. Yıllar süren gayret ve azmimin ardından ilk lokantamı açtım. Sektöre çekirdekten girmemin büyük faydası oldu.” 

20191113_153329-001.jpg
“TECRÜBE ÖNEMLİ” 

Uçar, yılların verdiği tecrübe ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalıştıklarını belirtti. Uçar, “Bu iş gerçekten tecrübe istiyor. Birikimi olmadan dükkân açan kişiler umduğunu bulamıyor, zarar ederek dükkânını kapatmak zorunda kalıyor. Müşteri veli nimetimizdir. Bu sektöre girdiğimden beri kendime düştür edindiğim bir sözdür. Hep bu ilke ile hareket ediyoruz. Müşterimizi memnun etmek için kaliteden asla ödün vermiyoruz” ifadelerini kullandı.   

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankarakart vize yenileme nerede, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Ankara öğrenci kartı vize yenileme nasıl yapılır?05 Aralık 2022 Pazartesi 10:45
  • Batu alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Milyonluk soru neydi?05 Aralık 2022 Pazartesi 10:42
  • Ankara Su Kesintisi 05 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ05 Aralık 2022 Pazartesi 09:32
  • Elektrik Kesintisi 05 Aralık 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ05 Aralık 2022 Pazartesi 09:25
  • Ankara hava durumu 05 Aralık 202205 Aralık 2022 Pazartesi 09:21
  • Prof. Dr. Turan Güven vefatının üçüncü yılında anıldı05 Aralık 2022 Pazartesi 04:35
  • Doğan: Pazar bölgedeki hareketliliği sağlıyor05 Aralık 2022 Pazartesi 04:22
  • Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir?04 Aralık 2022 Pazar 16:52
  • Türkiye’de aktif yanardağ var mı? Türkiye’de en son hangi yanardağ patladı?04 Aralık 2022 Pazar 14:14
  • Üçlü salgın nedir? RSV nedir, belirtileri nelerdir?04 Aralık 2022 Pazar 14:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti