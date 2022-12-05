Lokanta işletmecisi Bayram Uçar, gazetemize yaptığı açıklamalarda sokak lezzetlerinden ziyade ev yemeklerinin tercih edildiğine dikkat çekti. Uçar, “Ankara’da ev yemeklerine ilgi büyük, çalışan aileler için büyük kolaylık oluyor" dedi.

Başkentte lokanta işleten Hacı Bayram Sofrası’nın işletmecisi Bayram Uçar, son günlerde yaşanan enflasyonun lokanta sektörünü de etkilediğini söyledi. Yılların tecrübesini Gazetemiz Haber Müdürü Âdem Orman’a anlatan Uçar, kebapçılıktan ev yemeklerine geçmelerinin sebeplerini ve kaliteli işletmeciliğin inceliklerini anlattı. Uçar, “Günümüzde ev yemeklerine ilgi büyük özellikle çalışan aileler için büyük kolaylık sağlıyor. Eşler işten eve geldiğinde sıcak ve sağlıklı yemeğe ulaşabiliyor. Çağın gerekliliklerini yerine getirerek bizde işletmemizi sanal ortama taşıdık. Bütün yemek platformlarından işletmemize ulaşmak mümkün oluyor” dedi.



ÇALIŞAN AİLELERE BÜYÜK KOLAYLIK

işletmecisi Uçar, “Şuan sektör enflasyondan dolayı sıkıntı çekiyor. Şuanda kullandığımız etin kilosu 150 lirayı geçti. Bizde işletme olarak kebaptan ev yemeklerine döndük. Ankara’da ev yemeklerine daha çok rağbet oluşmaya başladı. Özellikle çalışan kesim öğlen saatlerinde sulu yemek arıyor. Karı koca beraber çalışan aileler için büyük kolaylık oluyor. İşten geldiklerinde hazır yemek yeme imkânı sağlıyoruz. İşletme olarak biz de çağın gerekliliklerine ayak uydurduk. Bizim dükkânımızı da müşterilerimiz internet platformlarında bulabiliyor” şeklinde konuştu.



“SEKTÖRÜN İÇİNDEN YETİŞTİM”

Ankara’da 45 yılı aşkındır yemek sektöründe hizmet veren Bayram Uçar, yaklaşık yarım asırlık bu sektördeki yolculuğunu şöyle anlattı: “İlk iş deneyimin Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki bir lokanta oldu. Orada komilik, bulaşıkçılık yaptım. Sadece 4 yıl bulaşık yıkadım. Ardından Ankara’ya gelerek bir sürede burada çalıştım. Yıllar süren gayret ve azmimin ardından ilk lokantamı açtım. Sektöre çekirdekten girmemin büyük faydası oldu.”



“TECRÜBE ÖNEMLİ”

Uçar, yılların verdiği tecrübe ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalıştıklarını belirtti. Uçar, “Bu iş gerçekten tecrübe istiyor. Birikimi olmadan dükkân açan kişiler umduğunu bulamıyor, zarar ederek dükkânını kapatmak zorunda kalıyor. Müşteri veli nimetimizdir. Bu sektöre girdiğimden beri kendime düştür edindiğim bir sözdür. Hep bu ilke ile hareket ediyoruz. Müşterimizi memnun etmek için kaliteden asla ödün vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-