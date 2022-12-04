Havaların soğumasıyla beraber tekrar virüs tipleri ve grip gündem oldu. Uzmanların sıklıkla uyardığı üçlü virüs salgını araştırma konusu oldu. Peki, üçlü salgın nedir? RSV nedir, belirtileri nelerdir?

Uzmanların sürekli uyardığı üçlü salgın vatandaşlar arasında hızla yayılmaya başladı. Bir yandan koronavirüs devam ederken bir yandan da grip ve RSV virüsü hayatımıza girdi. Uzmanlar üçlü salgında özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat çekiyor. Peki, üçlü salgın nedir? RSV nedir, belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar:

ÜÇLÜ SALGIN NEDİR?

Kış aylarına geçmemizle havalar soğumaya başladı. Mevsim geçişi ile beraber yaşanan bu soğuk havalar insanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu riskini arttırıyor. Uzmanlar bu konuda sürekli üçlü salgın uyarısı yapıyor. Üçlü salgın; Kovid-19, grip ve RSV virüsünün birleşmesiyle oluşan salgına verilen addır. Dünyada “triple epidemi” olarak da bilinen üçlü salgın; grip, Kovid-19 ve özellikle çocuklarda sık görülen ve çok hızlı bulaşan RSV virüsü ile hızla yayılan bir salgındır. Dünya Sağlık Örgütü de üçlü salgın konusunda uyarılar yapmaya başladı.

RSV NEDİR?

RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs, grip gibi belirtileri olan ve özellikle çocuklarda dikkat edilmesi gereken bulaşıcı virüstür. RSV solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan ve havaların soğumasıyla etkisini arttıran bulaşıcı bir virüstür. RSV virüsü salgılar ve yakın temasla bulaşırken, yüzeylerde saatlerce canlı kalabiliyor. RSV virüsünün tanısı RSV antijenine bakılarak konuluyor. RSV virüsü en çok kış aylarında salgın şeklinde görülüyor. RSV, tüm çocukları enfekte edebilen ve cidid solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilen bir virüstür. Bu yüzden özellikle okul çağındaki çocuklarda RSV virüsüne dikkat edilmesi gerekiyor.

RSV BELİRTİLERİ NELERDİR?

RSV virüsü bulaşan insanlar genellikle hastalığın dördüncü gününde semptomları net bir şekilde göstermeye başlar. RSV belirtileri ateş, burun akıntısı, iştahsızlık, hapşırma, öksürük gibi şikayetlerle karşımıza çıkar. RSV, belirtileri itibariyle soğuk algınlığı ve griple karıştırılıyor. RSV akciğere yayılarak solunum zorluğuna sebep olup ve hırıltılı nefes alma ve karın ağrısı gibi durumlara yol açıyor. RSV virüsünün bulaşıcılığı yüksek olduğu için özellikle kış aylarında tıpkı koronavirüste olduğu gibi fiziksel temas, öksürük gibi durumlara dikkat edilmesi gerekiyor.

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