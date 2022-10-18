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"Ücreti ödemezseniz icra takibi başlatılacaktır" şeklindeki mesajlara dikkat

Son günlerde kısa mesaj ile vatandaşları dolandıran dolandırıcılara dikkat çeken Avukat Şeyma Kesim, “Hukuk bürolarından ‘borcunuzu ödemezseniz hacze gelinecektir’ şeklindeki mesajlar haklarını bilmeyen vatandaşların dolandırılmasına yol açıyor” dedi.
"Ücreti ödemezseniz icra takibi başlatılacaktır" şeklindeki mesajlara dikkat

Birçok vatandaşın karşılaştığı dolandırıcılık kısa mesajları son günlerde icra ve internetten yapılan alışverişleri bahane ederek vatandaşlara atılıyor. Bir önceki haberimizde icra takibi ve TBMM gündeminde olan yasa teklifi hakkında bilgi veren Avukat Şeyma Kesim cep telefonlarına gelen bu tür kısa mesajlara dikkat edilmesini vurgulayarak gelen mesajlarla vatandaşların mağduriyet yaşamaması gerektiğini dile getirdi.

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 İNTERNET ALIŞVERİŞLERİ BAHANE EDİLİYOR 

Dolandırıcıların yeni yöntemi internet alışverişleri bahane ederek vatandaşları dolandırmaya çalıştığına dikkat çeken Avukat Kesim, “Son zamanlarda en sık karşılaştığımız ve neredeyse her gün bir tanıdığın yahut müvekkilin arayarak akıl danıştığı konu bu tür mesajlar. Bu durum biraz kanıksandığı ve insanlar artık eskisi kadar kanmadığı için dolandırıcılar yöntem değiştirerek ‘’İnternet alışverişiniz nedeniyle gönderilen kargonuzu teslim almadığınız için oluşan kargo ücretini ödemezseniz icra takibi başlatılacaktır.’’ Şeklinde yeni bir dolandırıcılık türedi. Bundan önce de kişileri arayarak kendisini avukat olarak tanıtan ya da hayali bir hukuk bürosu adına SMS atan dolandırıcılar vardı. Ne bu mesajlara ne de bu kişilere itibar etmemek gerekir zira bir avukat işlemlerini resmi olarak gerek genel kanunlara gerekse meslek itibariyle bağlı bulunduğu kanunlara uygun biçimde yapar” ifadeleri ile uyarılarda bulundu. 

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 USULSÜZLÜĞE DİKKAT 

Kesim, “Bir dönem bazı avukatlar yahut hukuk bürosu çalışanları ortada gerçek bir icra takibi olsa dahi yasayı ve usulü aşarak borçlunun çevresindeki kişilerin telefon numaralarına ulaşıp, borçlunun borcunu onların ödemelerini istiyor ya da borçluyu çevresine mahcup etmek adına borçluya ulaşamadıkları bahanesiyle yakınlarına borca dair bildirimde bulunuyordu. Avukatlar yahut hukuk bürolarınca borçlunun yakınlarının usulsüz biçimde elde edilen cep telefonu numaraları ile irtibat kurulması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ihlalini oluşturduğundan ve buna dair şikayetler büyük maddi cezalarla sonuçlandığından ve aynı zamanda ‘’kişilerin huzur ve sükununu bozma’’ suçunu oluşturduğundan son zamanlarda bu durum azaldı” dedi.

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA

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