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Ucuza bilet hayal oldu

Artan pahalılık uçak bileti fiyatlarını da vurdu. Ekonomideki dalgalanmaların uçak bileti fiyatlarına yansıması bölge halkının tepkisine sebep olurken turizm acentelerinden alınan bilgiye göre fiyatların dolar endeksli olarak yükselişte olduğu kaydedildi.
Ucuza bilet hayal oldu

Son dönemlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalar uçak bileti fiyatlarını da etkiledi. Yaz sıcaklarının kendisini belli ettiği şu günlerde ucuza bilet alıp tatil yapma fikri hayal oldu. Başkent halkı bilet fiyatlarına tepki gösterirken, konu hakkında gazetemize bilgi veren turizm acenteleri, fiyatlardaki pahalılığı gün içerisinde gidilmek istenen yere ve bunun yanında doların devamlı yükselişte olmasına bağladı.

FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Edinilen bilgilere göre uçak fiyatlarındaki pahalılığın dolar endeksli olarak yükselişte olduğu kaydedildi. Aynı zamanda bilet fiyatları yakın ve uzak mesafeye göre değişkenlik gösterdiği bunun yanında aktarma olarak uçulan bölgelerde çift uçak bileti ücreti alındığı kaydedildi.

YURT DIŞI BAĞLANTILARI FAZLA

Dolar ve mesafenin dışında yaşanan yükselişin bir diğer nedeni olarak yurt dışı bağlantı uçuşları olduğu dile getirildi. Alınan bilgilerde hava yollarının dış hatların iç hatlar bağlantıları olması sebebiyle ve yaz dönemi olmasından ötürü fiyatların yükselişte olduğu belirlendi.

İŞLERDE AZALMALAR MEVCUT

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların sadece uçak biletlerini etkilemediğini bildiren firma yetkilileri, yaşanan tüm artışların dolara bağlı olarak geliştiğini söylerken bu durumun işlerde durgunluğa neden olduğunu söyledi. 

KEYFİ UÇUŞLAR EN AZA İNDİ

İnsanların alım gücünün kalmaması, fiyatların yükselmesi keyfi uçuşların önünü kapattığını belirten yetkililer, iş seyahatleri ve gerekli seyahatlerin ön plana çıktığını dile getirdi. 

YABANCI TURİSTLER DAHA ÇOK BİLET ALIYOR

Bölge halkından ziyade firmaya gelenlerin çoğunu yabancı turistlerin oluşturduğunu belirten acente yetkilileri, kazanç kapısını yabancıların oluşturduğunu söyledi. 

HİÇBİR YERE GİDEMİYORUZ

Uçak biletlerindeki artış hakkında gazetemize bilgi veren çevre halkı, “Ne otobüsle, ne de uçakla bir yerlere gidebiliyoruz. İkisinde de fiyatlar almış başını gidiyor. Yabancı turistler benim ülkemde benden daha çok geziyor. Ekonomimiz çok kötü” ifadelerini kullandı. 

TATİL HAYAL OLDU

Bölge halkı, “Yaz geldi. Yıllık iznimizi kullanmak istesek kullanamıyoruz. Kendi aracımıza binip gitsek desek benzin fiyatları ortada. Kendi ülkemizde tatil yapamıyoruz. Her şey elimizi yakıyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Buket Beslen/İLKSAYFA 
 

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