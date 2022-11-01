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UEFA gelen tepkiler üzerine Ivan Bebek kararını değiştirdi! Peki, Ivan Bebek kimdir, nereli, olayı nedir?

UEFA gelen tepkiler üzerine Ivan Bebek kararını değiştirdi. UEFA'nın aldığı kararlar vatandaşlarda merak konusu oldu. Peki, Ivan Bebek kimdir, nereli, olayı nedir? Tüm cevaplar haberimizde.
UEFA gelen tepkiler üzerine Ivan Bebek kararını değiştirdi! Peki, Ivan Bebek kimdir, nereli, olayı nedir?

Daha önce 2016’da Fenerbahçe maçı yönetirken taraftarların tepkisini çeken Ivan Bebek tekrar Fenerbahçe maçına atanmıştı. Fenerbahçe'nin 3 Kasım 2022 Perşembe günü Dinamo Kiev ile oynayacağı maça UEFA dördüncü hakem olarak Ivan Bebek'i atamıştı. Gelen tepkiler üzerine UEFA dördüncü hakemde değişikliğe gitti ve yeni hakem Marin Vidulin oldu. UEFA'nın aldığı kararlar vatandaşlarda merak uyandırdı. Peki, Ivan Bebek kimdir, nereli, olayı nedir? İşte tüm detaylar:

 UEFA GELEN TEPKİLER ÜZERİNE IVAN BEBEK KARARINI DEĞİŞTİRDİ 

Fenerbahçe'nin 3 Kasım 2022 Perşembe günü Dinamo Kiev ile oynayacağı maça dördüncü hakem olarak Ivan Bebek atanmıştı. UEFA gelen tepkilerden sonra dördüncü hakemde değişikliğe gitti. Ivan Bebek'in dördüncü hakem olarak görev yapacağı karşılaşmada dördüncü hakem değiştirilerek aynı göreve Marin Vidulin getirildi. Maçın hakemliğini Duje Strukan yapacak. Strukan'ın yardımcı hakemleri ise Bojan Zobenica ve Alen Jaksic olacak.

 IVAN BEBEK KİMDİR? 

Ivan Bebek 30 Mayıs 1977’de Hırvatistan’ın Rijeka kentinde doğmuştur. 45 yaşındaki Hırvat Hakem Ivan Bebek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lazio-Werder Bremen, Bordeaux-CFR Cluj gibi karşılaşmalar yönetmişti.

 IVAN BEBEK NERELİ? 

FIFA kokartlı hakem Ivan Bebek aslen Hırvatistanlıdır. Ivan Bebek, Hırvatistan’ın Rijeka kentinde doğmuştur.

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 IVAN BEBEK OLAYI NEDİR? 

Ivan Bebek 17 Mart 2016’da Sc Braga ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı yönetirken, Fenerbahçe’ye üç kırmızı ve sekiz sarı kart göstererek tepki almıştı. Maç sonucunda SC Braga temsilcimiz Fenerbahçe’yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. 

Fenerbahçe camiası maçtan sonra Ivan Bebek hakkında bahis manipülasyonu iddiasında bulunarak Ivan Bebek’in araştırılması için UEFA’ya talepte bulundu. 

UEFA 12 Haziran 2016’da şikayeti değerlendirerek, elit hakem grubunda olan Ivan Bebek’in sınıfını birinci kategoriye düşürdü.

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