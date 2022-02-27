Ukrayna’ya bağış kampanyasına Türk vatandaşları da büyük destek

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna devleti ve askeri ordusu için başlatılan bağış kampanyasına Türk vatandaşlarından destek yağıyor.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna devleti ve askeri ordusu için bağış toplamak amacıyla bir kampanya başlattı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından TL ve Dolar ile bağış yapmak isteyenler için iBAN bilgileri paylaşıldı. Bağış kampanyasına büyük destek verilmeye başlandı. Sosyal medyada çok sayıda Türk vatandaşı bombardıman altındaki Ukrayna ve ordusu için bağış yaptığını duyurarak, "Dili dini ırkı ne olursa olsun zorda olana Allah rızası için yardımcı olmak boynumuzun borcudur" notuyla banka dekontlarını paylaşmaya başladı.

DESTEK YAĞIYOR

Bağış kampanyasına kısa sürede büyük destek yağdı. Duyurunun ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından toplanan parayı açıkladı. Büyükelçilik, 10 bin 800 Dolar ve 900 bin Türk Lirası toplandığını duyurdu. Yapılan bağışlarla toplanan paranın hızla yükseldiği öğrenildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk halkına yardımlarından dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş" paylaşımını yaptı. Ayrıca Ukrayna Büyükelçiliğine Türk vatandaşları tarafından insani yardım paketleri desteğinde de bulunuldu.

Büyükelçilik sosyal medyadan bu yardım görüntülerini paylaşarak, "Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur! Bugün, Mevlana’nın 'aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' sözleri ayrı anlam taşıyor" ifadelerini not düştü.

RUSYA ANKARA'DA PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan Ankara Ulus Meydanı'nda Başkent'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın başlattığı askeri harekatı ve sivillerin hedef alınmasını geçtiğimiz hafta sonu protesto etti. Protesto gösterisine Türk vatandaşlarının da destek verdiği görüldü. Ukrayna’da hayatını kaybeden asker ve siviller için saygı duruşunda bulunuldu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: "Bu artık Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Ukrayna devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır. Bugün onlarca sivil hayatını kaybetti. Böylece yok etme operasyonu başladı. Ukrayna'da yaşayan tüm halklar Rus halkı da olmak üzere bu savaştan zarar görüyorlar. Bu Ukrayna’ya yapılan bir savaş değildir, bu 3. dünya savaşıdır. Belarus şu an bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan’ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Türkiye'den yardım alıyoruz."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA