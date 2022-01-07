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Ulaşım Çalışanlarına rekor zam

Öz Taşıma İş Sendikası ile Kayseri Ulaşım AŞ.  arasında imzalanan ‘toplu sözleşme’ ile ulaşım personelinin en düşük maaşı 6 bin 604 TL’ye yükseldi. 
Ulaşım Çalışanlarına rekor zam

Öz Taşıma İş Sendikası ile Kayseri Ulaşım AŞ.  arasında ‘toplu sözleşme’ imzalandı. Toplu iş sözleşmesi törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Öz Taşıma İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ve çok sayıda yetkili ile personel katıldı. İmza atılan sözleşme ile birlikte Ulaşım AŞ. personelinin, ikramiye ve tüm sosyal hakları ile en düşük brüt maaşı 6 bin 604 TL’ye yükseldi.

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BAYRAM İKRAMİYESİ SÖZÜ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ve Kayserililere hizmet etmek için çalışan tüm personeli tebrik etti. 

Konuşması sırasında işçiler için yeniden bir bayram ikramiyesi talep eden Toruntay’ın isteğini, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı geri çevirmedi. Güzel bir zamla bu sözleşmeyi sonuçlandırdıkları için mutlu olduğunu belirten Toruntay, “İşçilerimizin haklarını korumak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Onlar için iyi bir kazanım oldu. İnşallah, ilerleyen zamanlarda daha iyi sözleşmelere imza atacağız” dedi.

ALIN TERİ KURUMADAN EMEĞİN KARŞILIĞINI VERİYORUZ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Biz gerçekten büyük bir aileyiz, huzurlu bir aileyiz, birbirini seven, bu şehre sahip çıkan bir aileyiz. Çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını vermeyi, öncelikli olarak kendisine prensip etmiş, mağdur etmeden onların emeğinin karşılığını ulaştıran bir belediyeyiz” ifadelerini kullandı.

İLKSAYFA-

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