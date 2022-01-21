Ülkücülerin 1980 öncesi ve sonrasında buluşma noktası Olan 51 Acem yeniden açıldı

Bir dönemler Ülkücülerin buluşma noktalarından biri olan, MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in dahi oturup çay içtiği Cebeci’deki 51 Acem Çay Ocağı, yıllar sonra Mamak’ta yeniden hizmet vermeye başladı.

Ülkücülerin 1980 öncesi ve sonrasında buluşma noktalarından biri olan, sıkı sohbetlerin yapıldığı Cebeci’deki 51 Acem Çay Ocağı, yıllar sonra yeni yerinde yeniden hizmet vermeye başladı.

YILLAR SONRA YENİDEN FALİYETTE

12 Eylül darbesinde MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılanan ve ceza alanların oluşturduğu ‘Taş Medreseliler grubunun içerisinde yer alan Turgut Torun, Mamak Derbent Mahallesi’nde 51 Acem Çay Ocağı’nı yeniden hayata kazandırdı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ 51 ACEM’E GELİRDİ

Ülkücü camia arasında ayrı bir anısı olan 51 Acem Çay Ocağı‘nı yeniden hayata kazandırmaktan bir hayli mutlu olduğunu kaydeden Turgut Torun, “1980 öncesinde ve sonrasında Ülkücüler, Türkiye’nin neresinde olursa olsun 51 Acem Çay Ocağı’nda buluşalım derlerdi orada buluşulurdu. Orada unutamadığımız çok anımız var. Anlayacağınız 51 Acem Çay Ocağı Ülkücülerin buluşma noktasıydı. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş bile orada çay içerdi. Zaman içerisinde orası kapandı. Ben de 51 Acem’i yeniden hayata kazandırmak istedim. Şu anda Derbent Mahallesi’nde faaliyet vermeye başladık” dedi.

HABERİ DUYAN SEVİNDİ

51 Acem Çay Ocağı’nı eskiden olduğu gibi şimdi de Ülkücülerin buluşma noktası haline getirmeye çalışacağını anlatan Torun, “51 Acem’i açtığımı duyan Ülkücü arkadaşlarım arayarak beni tebrik etti. Bu çay ocağının yeniden faaliyete başlamasına çok sevindiler. Allah izin verirse burada yeniden birlik ve beraberlik sağlayacağız. Özellikle Taş Medreseliler burada bulaşmak için bir hayli heyecanlı. Yakın zamanda burada bir yemek organizasyonu yaparak bir arada olacağız” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-