  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

Ülkücülerin 1980 öncesi ve sonrasında buluşma noktası Olan 51 Acem yeniden açıldı

Bir dönemler Ülkücülerin buluşma noktalarından biri olan, MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in dahi oturup çay içtiği Cebeci’deki 51 Acem Çay Ocağı, yıllar sonra Mamak’ta yeniden hizmet vermeye başladı. 
Ülkücülerin 1980 öncesi ve sonrasında buluşma noktası Olan 51 Acem yeniden açıldı

Ülkücülerin 1980 öncesi ve sonrasında buluşma noktalarından biri olan, sıkı sohbetlerin yapıldığı Cebeci’deki 51 Acem Çay Ocağı, yıllar sonra yeni yerinde yeniden hizmet vermeye başladı.   

YILLAR SONRA YENİDEN FALİYETTE 
12 Eylül darbesinde MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılanan ve ceza alanların oluşturduğu ‘Taş Medreseliler grubunun içerisinde yer alan Turgut Torun,  Mamak Derbent Mahallesi’nde 51 Acem Çay Ocağı’nı yeniden hayata kazandırdı.  

whatsapp-image-2022-01-21-at-11.17.29.jpeg

ALPARSLAN TÜRKEŞ 51 ACEM’E GELİRDİ
Ülkücü camia arasında ayrı bir anısı olan 51 Acem Çay Ocağı‘nı yeniden hayata kazandırmaktan bir hayli mutlu olduğunu kaydeden Turgut Torun, “1980 öncesinde ve sonrasında Ülkücüler, Türkiye’nin neresinde olursa olsun 51 Acem Çay Ocağı’nda buluşalım derlerdi orada buluşulurdu. Orada unutamadığımız çok anımız var. Anlayacağınız 51 Acem Çay Ocağı Ülkücülerin buluşma noktasıydı. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş bile orada çay içerdi. Zaman içerisinde orası kapandı. Ben de 51 Acem’i yeniden hayata kazandırmak istedim. Şu anda Derbent Mahallesi’nde faaliyet vermeye başladık” dedi. 

ekran-alintisi-085.jpg

HABERİ DUYAN SEVİNDİ
51 Acem Çay Ocağı’nı eskiden olduğu gibi şimdi de Ülkücülerin buluşma noktası haline getirmeye çalışacağını anlatan Torun, “51 Acem’i açtığımı duyan Ülkücü arkadaşlarım arayarak beni tebrik etti. Bu çay ocağının yeniden faaliyete başlamasına çok sevindiler. Allah izin verirse burada yeniden birlik ve beraberlik sağlayacağız. Özellikle Taş Medreseliler burada bulaşmak için bir hayli heyecanlı. Yakın zamanda burada bir yemek organizasyonu yaparak bir arada olacağız” diye konuştu. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 21 Ocak 202221 Ocak 2022 Cuma 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 21 Ocak 2022 - ASKİ21 Ocak 2022 Cuma 10:25
  • Su Kesintisi 21 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ21 Ocak 2022 Cuma 10:24
  • Kamyon dolusu sokak köpeği, okulun önüne bırakıldı!21 Ocak 2022 Cuma 05:05
  • Başarının Sırrı21 Ocak 2022 Cuma 04:04
  • Pursaklar 1. Kitap Günleri fuarı 60 bin kişi ziyaret etti21 Ocak 2022 Cuma 03:03
  • Riya; Gösteriş21 Ocak 2022 Cuma 02:02
  • 21 Ocak 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!20 Ocak 2022 Perşembe 14:09
  • Mesleki Eğitim Programı'ndan mezun olanlara yüzde 90 iş garantisi20 Ocak 2022 Perşembe 05:05
  • Alem-i Metaverse20 Ocak 2022 Perşembe 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti