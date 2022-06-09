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Ulus Anafartalar Çarşısı’nın arka sokağındaki beton bariyerler tepki topluyor

Ulus Anafartalar Çarşısı’nın arka sokağında araç parkını engellemek için gelişigüzel konulan beton bariyerler tepki topluyor. Bölge esnafı beton bariyerlerin hem görüntü kirliliğine neden olduğunu hem de yayalara güçlük çıkardığını belirtti.
Ulus Anafartalar Çarşısı’nın arka sokağındaki beton bariyerler tepki topluyor

Altındağ Ulus Alsancak Sokak’ta, araç parkının engellenmesi için yıllar önce konulan beton bariyerler tepki topluyor. Anafartalar Çarşısı’nın arka girişinde bulunan sokakta onlarca beton bariyer kaldırılmayı bekliyor. Konu hakkında muhabirimize bilgi veren bölge esnafı, bariyerlerin bazılarının yaya yolunu kapattığını, birçoğunun ise görüntü kirliliğine neden olduğunu kaydediyor. Esnaf, kaldırımı kullanan engelli vatandaşların zorluk çektiğini bu yüzden bariyer yerine duba konulmasını istiyor. 

1654755796112.jpegGÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR
Konu hakkında gazetemize bilgi veren bölge esnafı, beton bariyerlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun bir süre önce konulduğunu, bariyerlerin görüntü kirliliğine neden olduğunu kaydetti. Bölgenin Ulus’un en işlek noktalarından birisi olduğunu kaydeden çevre esnafı, ilgili belediyeden bir an önce çözüm talep etti.

YAYA YOLUNU KAPATIYOR
“Beton bariyerler vatandaşların yaya yolunda yürümesini engelliyor” diyen bölge esnafı, “Bu bariyerler çok uzun zaman önce konuldu. Buraya araç park ediliyordu. Haliyle de trafik aksıyordu. Belediye araç park edilmesin diye böyle bir çözüm buldu. Her yer beton bariyer. Bazıları da yaya yolu üzerinde bulunuyor. Özellikle engelli vatandaşlar yaya yolunu kullanırken güçlük çekiyor. Bizim talebimiz beton bariyerlerin kaldırılarak duba konulması. Böyle yapılırsa hem yayalar daha rahat hareket eder hem de görüntü kirliliği ortadan kalkmış olur” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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