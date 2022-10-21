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Ulus Sobacılar Çarşısı'nda soba fiyatları: Kuzine soba ne kadar?

Kışın yaklaşmasıyla Başkent’in ünlü Ulus Sobacılar Çarşısı hareketlendi. Sobacılar çarşısında soba fiyatları ne, en çok satılan tercih edilen sobalar hangileri, fiyatları ne kadar? Mesela en ucuz kuzine soba fiyatı ne?
Ulus Sobacılar Çarşısı'nda soba fiyatları: Kuzine soba ne kadar?

Havaların soğumasıyla Başkent’in ünlü Ulus Sobacılar Çarşısı hareketlendi. Sobacılar çarşısında soba fiyatları ne, en çok satılan tercih edilen sobalar hangileri, fiyatları ne kadar? Mesela en ucuz kuzine soba fiyatı ne? Tüm bu soruların cevaplarını yerinde yaptığımız araştırma ile sizler için derledik:

Başkent’in ünlü Ulus Sobacılar Çarşısı bu günlerde çok hareketli. Ulus Tekneciler Sokak'tan içeri girdiğinizde yol boyu uzanan soba dükkânları, bu kış da ısınma alışverişinin ilk durağı oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesi, kış mevsiminin yaklaşması ve doğal gaza gelen zamlardan sonra artan geçim sıkıntısı sobaya ilgiyi artırdı.
Ulus Sobacılar Çarşısı’nda soba satışları başlarken esnaf bazı vatandaşların sobalarını erkenden aldıklarını, bazılarının ise halen fiyat araştırması yaptığını söylüyor.  

GELEN ZAMLAR SOBA FİYATLARINI DA ETKİLEDİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların ardından Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz tedarikini kesmesi tüm Avrupa'da olduğu gibi Türkiye’de de halkı alternatif ısınma seçenekleri arayışına itti. Artan doğal gaz ve elektrik fiyatları karşısında enerji ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkan bir seçenek olan sobaya dönüşte yükseliş gözleniyor. 

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2500 TL’DEN BAŞLIYOR

Çarşı esnafı Avrupa’ya soba ithalatı da yaptıklarını belirterek, durumdan memnun oldukları söyledi. Piyasada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve doğal gaza gelen zamların soba fiyatlarına da yansıdığını ifade eden Sobacı esnafı, soba fiyatlarının 2 bin 500 ile 6 bin TL arasında değiştiğini kaydetti. Vatandaşların kuzine sobaları daha çok tercih etmelerinin sebebinin ise üzerinde yemek yapabilmeleri olduğunu kaydetti.

KUZİNELİ SOBALAR BU YIL DA ÖN PLANDA

Kuzineli sobaların vatandaşlar tarafından daha çok tercih edildiğini söyleyen esnaflar, “Yuvarlak soba sadece ısınmayı sağlıyor. Köşeli sobalar günlük oturma odalarında bulunuyor. Genelde orta bütçeye hitap ettiğimiz için kuzineli soba tercih ediliyor. Fiyatlara baktığımız zaman; yuvarlak sobalar bin 300 TL’den başlayıp 2 bin 500 TL’ye kadar, köşeli sobalar bin 800’den başlıyor, kuzineliler bin 600 TL’den başlayarak 4 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Nostalji için tercih edilen şömineli sobalar 4 bin ila 6 bin TL arasında değişiyor" bilgisini verdi. 

Ve kömür kovası fiyatları:

Kovalar 60 ila 300 TL’den satışa sunulurken, borular 40 TL arası fiyatlardan satılıyor.

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ANKARA’DA ORTALAMA KÖMÜR FİYATLARI

Soba için tercih edilen birincil lakıt olan kömürün fiyatlarını derledik. İthal kömür fiyatı yaklaşık 7 bin TL iken, yerli kömür fiyatı yaklaşık 2500 TL.

Türkiye’de kullanılan soba kömürü, briket kömür, toz kömür, fındık kömür, ceviz kömür, portakal kömür, karpuz kömür, mangal kömürü gibi birçok kömür çeşidi bulunuyor. Kömürler dökme olarak satıldığı gibi çeşitli büyüklükte torbalar halinde de satılabiliyor. Evlerde ısınmak için kullanılan soba kömürleri genelde 25 kg’lık torbalar halinde satılıyor. 2022 yılında Ankara ve çevresinde iyi kalite kömürün 1 tonu 6.500,00 TL ile 6.800,00 TL arasında değişiyor. Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan Bayii Depo Satış fiyatlarına göre, 13.09.2022 tarihi itibari ile yerli kömürün Türkiye genelinde ton fiyatı 2.420,00 TL ile 2.950,00 TL arasında değişiyor. Ankara merkez ve ilçelerinde TKİ tarafından açıklanan 1 ton yerli kömürün depo satış fiyatı KDV hariç 2 bin 740 TL. 

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ORTALAMA ODUN FİYATLARI

Sobalık odun fiyatları ise bir çuval için 75 TL ile 100 TL, bir ton için de 3.750 TL ile 5.000 TL aralığında. Bir çuvalı 75 TL’den 10 çuval odun satın alındığında 750 TL, 30 çuval alındığında 2.250 TL tutuyor. Alınan bilgiye göre 2022 odun fiyatları, odunun çeşidine göre artıp azalabileceği gibi yaşadığınız bölgede soba odunu satan yerlerin belirlediği kg, çuval ve ton ücretlerine göre de değişiklik gösteriyor. 

 

 Buket Beslen / www.gazeteilksayfa.com 

 

 

 

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