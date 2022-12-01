Ulus Tarihi Avizeciler Çarşısı esnafı kredi desteği bekliyor

Ulus Tarihi Avizeciler Çarşısı esnafı pandemi döneminden kalma borçlarını ödemek için ATO’dan kredi desteği bekliyor. Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Âdem Tokmak, “Biz ATO'ya bağlı esnaflar da esnaf odalarına bağlı esnaflar gibi destek bekliyoruz ” dedi.

Ankara Ticaret Odası'na bağlı Ulus Tarihi Avizeciler Çarşısı esnafları Esnaf Kedi Kefalet Kooperatiflerini emsal göstererek ATO’dan kredi talebinde bulundu. Gazetemize konuşan Tarihi Ulus Avizeciler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Âdem Tokmak destek beklediklerini söyledi. Tokmak, çarşı esnafın pandemi döneminden kalma borçlarının ödeyebilmesi için bağlı oldukları Ankara Ticaret Odası’ndan esnafa destek kredisi talep etti. Başkan Tokmak, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri’nin kayıtlı esnaflarına verdiği kredi desteğini emsal göstererek ATO’nun da kendilerine sahip çıkmalarını istedi. Tokmak, “Bizler ATO’ya bağlı esnaflarda esnaf odalarına bağlı esnaflar gibi kredi imkânı istiyoruz” dedi. Esnafın taleplerini dile getiren Başkan Tokmak aynı zamanda sektörde çok büyük yetişmiş eleman olduğunu belirterek, “Sektörde büyük bir eleman açığı var. Yetişmiş tecrübeli eleman yok. Bu şekilde mesleğimizi bitiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZEDE KREDİ HAKKI VERİLSİN”

Ulus Tarihi Avizeciler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Âdem Tokmak, ATO’nun kendilerine destek vermesini bekleyerek şöyle konuştu; “Burası yaklaşık 80 yıllık bir çarşı bende burada 40 yıllık esnaflık yapıyorum. İşlerimiz artan fiyatlardan ve neredeyse kira bedellerimizden çok ödediğimiz elektrik faturalarından dolayı ve sigorta borçlarımızdan dolayı pek iyi diyemeyiz. Biz ATO’ya bağlı esnaflarız ATO bize kredi imkânı vermiyor. Bizler ATO’ya bağlı esnaflarda esnaf odalarına bağlı esnaflar gibi kredi imkânı istiyoruz. Bize de kredi hakkı verilsin” dedi.



“BORÇLARIMIZI ÖDEMEK İSTİYORUZ”

Tokmak; “Zor durumdayız borçlarımızı ödemek istiyoruz. Çarşı esnafımız sigorta primlerinden yüksek gelen elektrik faturalarından dolayı borçlandı. Çarşı esnafı olarak halen pandemi döneminin zorluklarını aşamadık. Bizde esnaf olarak bağlı bulunduğumuz Ticaret Odasından kredi talep ediyoruz. Zor durumda olan esnafa sahip çıksınlar. Aynı şeyi Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri yaptı. Çarşı esnafı olarak bizde kredi hakkı istiyoruz” şeklinde konuştu.



“GENÇLER MESLEĞE İLGİ DUYMUYOR”

Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Âdem Tokmak; “Esnaf olarak bizim sattığımız ürünlerin birçoğu ithal mal bundan dolayı fiyatlarımız çok yükseldi. Fiyatlar yükselince satışlarımızda doğal olarak azaldı. İşlerin azalmasıyla beraber giderlerimizde arttı. ATO’da bu şekilde bize yardımcı olsun. Meslekte eleman açığı büyük, her meslekte olduğu gibi bizde meslekte yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Mesleğimiz tehlikede geriden eleman gelmiyor. Gençlerimiz artık bu işlere ilgi duymuyor” ifadelerini kullandı.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-

