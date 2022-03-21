Umre turizmi yapan bir firma sahibi vatandaşı mağdur etti

Ankara Sincan’da umre turizmi yapan bir firma sahibinin cinliği, kendisine güvenen çalışanının hayatını mahvederken, kutsal toprakları ziyaret hayali kuran vatandaşları mağdur etti.

Yenipeçenekli Ahmet Şensoy, umre turizmi yapan bir firmada çalışıyordu. Patronu yeni bir şirket kurmayı teklif etti. Şirketin üzerine yapılmasına imza veren Şensoy’un patronuna duyduğu güven, ona çok pahalıya mal oldu. Patron, umre vaadiyle topladıkları tüm paraları kendi hesabına aktardı. Şirketin tüm borçları ile umre hayalleri suya düşen vatandaşın uğradığı zarar şirkete, dolayısıyla Şensoy’a kaldı. Şensoy’un neyi var neyi yoksa haczedildi. Evlerini arsalarını sattı icra borçlarını bitiremedi.

PATRON SERBEST

Şikayetler üzerine sahtekar patron yakalanıp, tutuklandıysa da, kağıt üzerinde asıl sorumlu Ahmet Şensoy olduğu için bir süre sonra serbest bırakıldı. Neyi var neyi yoksa kaybeden Şensoy çifti üzerlerinde halen onlarca icra olduğunu, yiyecek ekmeğe muhtaç hale geldiklerini, komşuların yardımları ile karınlarını doyurduklarını belirterek, “oyuna geldik, devletimizden, yetkililerden yardım bekliyoruz” diye feryat ediyor.

İLKSAYFA///