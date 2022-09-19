  • BIST 3.384,38
  • Altın 976.822
  • Dolar 18.2847
  • Euro 18.2522
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Üreğil Mahalle Muhtarı Ergün, “Mahallemizin bir sorunu daha çözüldü”

Mamak’ta Üreğil ve Kayaş mahalle sakinlerinin Mamak Devlet Hastanesi’ne ulaşımını kolaylaştıran bağlantı yolu açıldı. Konuyla ilgili Üreğil Mahalle Muhtarı Eray Ergün, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.
Üreğil Mahalle Muhtarı Ergün, “Mahallemizin bir sorunu daha çözüldü”

Bağlantı yolu sayesinde ulaşımın kolaylaştığını belirten Üreğil Mahalle Muhtarı Eray Ergün, “Kayaş ve Üreğil mahallelerini hastaneye bağlayan bu yol yıllardır yapılamıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu sorunumuz çözüldü” şeklinde konuştu.

whatsapp-image-2022-09-16-at-10.39.03.jpeg
“TEŞEKKÜR EDERİZ”

Yıllardır bu bağlantı yolunu istediklerini belirten Ergün, “Hastanenin arkasından Kayaş Caddesi’ne bağlantı istiyorduk. Çünkü vatandaşlarımız hem hastaneye ulaşımda sıkıntı yaşıyordu hem de yolumuz uzuyordu. Bu yol yıllardır yapılamıyordu. Büyükşehir Belediyesi’nde ihaleye çıkıyordu fakat ihaleye firma girmiyordu. Altı yedi yıldır uğraşmamıza rağmen bir sonuç alamamıştık. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatlarıyla süreç hızlandı. Yaklaşık on günde bağlantı yolumuz tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’na yıllardır çözüme ulaşmayan bu sorunumuzu çözüme kavuşturdukları için teşekkür ederiz. Bu sayede mahallemizin bir sorunu daha çözüldü” ifadelerini kullandı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tedbiri elden bırakmayın17 Eylül 2022 Cumartesi 05:00
  • Kadın üreticiye tavuk desteği17 Eylül 2022 Cumartesi 00:09
  • 1 milyona yakın ziyaretçi17 Eylül 2022 Cumartesi 00:04
  • Özsaygı, "Her yıl eğitim ve öğretim yılında engellilerin sorunları daha da artıyor”16 Eylül 2022 Cuma 00:55
  • AGROTEC 2022 başladı16 Eylül 2022 Cuma 00:26
  • ABD’den ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli’ buluşması düzenlendi16 Eylül 2022 Cuma 00:26
  • Dr. Azize Atlı Özbaş, hemşirelik mesleğinin başkalarına yaptırılmasını önleyeceklerini söyledi15 Eylül 2022 Perşembe 00:23
  • Usanmaz, fiyatlar çok uygun15 Eylül 2022 Perşembe 00:15
  • Kurye Aydoğdu, Esnaf kuryelik bizim için kötü oldu15 Eylül 2022 Perşembe 00:02
  • Özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri zam talebinde bulundu14 Eylül 2022 Çarşamba 00:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti