Üreğil Mahalle Muhtarı Ergün, “Mahallemizin bir sorunu daha çözüldü”

Mamak’ta Üreğil ve Kayaş mahalle sakinlerinin Mamak Devlet Hastanesi’ne ulaşımını kolaylaştıran bağlantı yolu açıldı. Konuyla ilgili Üreğil Mahalle Muhtarı Eray Ergün, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Bağlantı yolu sayesinde ulaşımın kolaylaştığını belirten Üreğil Mahalle Muhtarı Eray Ergün, “Kayaş ve Üreğil mahallelerini hastaneye bağlayan bu yol yıllardır yapılamıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu sorunumuz çözüldü” şeklinde konuştu.



“TEŞEKKÜR EDERİZ”

Yıllardır bu bağlantı yolunu istediklerini belirten Ergün, “Hastanenin arkasından Kayaş Caddesi’ne bağlantı istiyorduk. Çünkü vatandaşlarımız hem hastaneye ulaşımda sıkıntı yaşıyordu hem de yolumuz uzuyordu. Bu yol yıllardır yapılamıyordu. Büyükşehir Belediyesi’nde ihaleye çıkıyordu fakat ihaleye firma girmiyordu. Altı yedi yıldır uğraşmamıza rağmen bir sonuç alamamıştık. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatlarıyla süreç hızlandı. Yaklaşık on günde bağlantı yolumuz tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’na yıllardır çözüme ulaşmayan bu sorunumuzu çözüme kavuşturdukları için teşekkür ederiz. Bu sayede mahallemizin bir sorunu daha çözüldü” ifadelerini kullandı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA