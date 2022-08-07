ÜREĞİLLİLER SAĞLIK OCAĞI İSTİYOR

Mamak Üreğil Mahallesi Muhtarı Eray Ergün, yıllardır yapılmasını bekledikleri sağlık ocağı sorununu anlattı. Muhtar Ergün, “15 bin nüfuslu mahallemizde bir tane aile sağlık merkezimiz sağlık ocağımız yok" dedi.

Son yıllarda yaşadığımız korana pandemisi sağlık hizmetlerinin ve sağlıkta yapılan yatırımların vatandaşlar için hayati bir önem taşıdığını tekrardan tüm açıklığı ile gösterdi. Ankara Mamak ilçesi Üregil Mahallesi sakinleri ve Muhtar Eray Ergün mahallelerine sağlık ocağı yapılmasını istiyor. 15 bin nüfusu içinde barındıran Selçuklu Döneminden bugüne varlığını sürdüren Ankara’nın en eski mahallelerinden birisi olan Üregil Mahallesi Muhtarı Ergün, “ Biz mahalle olarak yıllardır sağlık ocağı yapılmasını istiyoruz. Bu konu hakkında bütün yetkili mercilerle konuştuk görüştük ama hala sorunumuz çözülmedi. Mahalle sakinleri olarak sürekli bir e- devlet üzerinden çevre sağlık ocaklarında boş hekim arıyoruz” dedi.

“VATANDAŞ MAĞDUR OLUYOR”

Mahalle Muhtarı Ergün, “15 bin nüfuslu mahallemizde bir tane aile sağlık merkezimiz sağlık ocağımız yok. Hiçbir şekilde sağlık hizmetlerinin ilk basamağı olan sağlık ocaklarına ulaşamayan vatandaşlarımız var. Mahallemizde sağlık ocağı olmadığı için çevre mahallelerin sağlık ocaklarını kullanıyoruz. Bu durumda o mahallerde yoğunluğa sebep oluyoruz. Bu durumdan herkes şikâyetçi mağduriyetimiz artıyor” dedi.

“MAHALLENİN BİR KISMI BU İMKÂNI DA BULAMIYOR”

Ergün, “Mahallemizin bir kısmında Natavega AVM’ye yakın kısmında bu imkân bile yok. O sebepten dolayı Mahallemizin o kısmında oturan mahalle sakinlerinin aile hekimi atanması yapılmıyor. Çünkü aile hekimlerinin sistemi belirli bir hasta sayısına ulaşınca hasta kabul etmiyor. Yasal olarak böyle bir durum var. Vatandaşlarımız hekimlerimize gittiğinde doluluk olduğu için muayene olamıyor, yeni doğan bebeklerin aşıları yapılmıyor, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız raporlu ilaçlarını yazdıramıyor. Sürekli bir e- devlet üzerinden çevre sağlık ocaklarında boş hekim arıyoruz. Bir vatandaşımız taşınma ya da ölüm ile kayıttan düşecek ki diğer vatandaş aile hekiminden faydalanabilsin. Bu durum vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep oluyor” ifadeleri ile mahalle sakinlerinin mağduriyetini dile getirdi.

“KURUMLAR ANLAŞMAYA VARSIN”

Ergün, “Doğrudur, mahallemizde bir devlet hastanesi var. Ama sağlık sisteminin birinci basamağı olan sağlık ocağımız yok. Mahalle sakinleri ilaç yazdırmak için ya da bebeklerine aşı taraması yaptırmak için hastanelere gidemiyor. Mahallemizde Sağlık Bakanlığı’nın arazisi yok. Biz bu konuda sağlık ocağı için arazi tahsis ettirmek için çok uğraştık. Mahallemizde birçok Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin arazisi var. Biz mahalle halkı ve muhtarlık olarak Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında bir anlaşma yapılarak arazi tahsis edilmesi için çok uğraştık. Ama onun sonucuna ulaşamadık” şeklinde konuşarak kurumların anlaşmazlığının vatandaşı etkilediğini vurguladı.

“SORUNA ÇÖZÜM ÖNERİSİ”

Ergün, “Bu soruna en azından şu şekilde çözüm bulunabilir. Mahallemizde mevcut devlet hastanemiz var. Bu hastanenin arazisinden 80- 100 metre kadar bir yer ayrılmış olsa bu iş çözülür gibi duruyor. Yaşlılarımız, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve bebeği olan mahalle sakinlerimiz taksiye biniyorlar. Başka mahallelerin sağlık ocaklarına gidiyor. Eğer hekim ve sistem kabul ederse tedavisi oluyor ilacını yazdırıyor. Taksiye binip geri dönüyor. 15 bin nüfuzlu Mamak ilçesinde yer alan yaşlı bir vatandaş mahallesinde sağlık ocağı olsa belki de beş dakikalık bir işlemi bu kadar uğraşarak yaptırmaya çalışıyor” şeklinde öneride bulundu.

“MAHALLEMİZE SAĞLIK OCAĞI İSTİYORUZ”

Tarihi Üreğil Mahallesinin Muhtarı Eray Ergün gazetemize verdiği söyleşide son olarak şu şekilde konuştu, “Mahallemizin en büyük problemi bu bizler vatandaş olarak 15 bin insanın yaşadığı mahallemize sağlık ocağı istiyoruz. Mahalle halkının mağduriyeti bir an önce çözüme ulaşmalı yeni doğan bebeklerimiz ve aileleri, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız, yaşlılarımız sağlık ocağı yokluğundan birinci basamak sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Biz bu konu hakkında bütün yetkili mercilerle konuştuk görüştük ama hala sorunumuz çözülmedi.”

Faruk Gökyurt/İLKSAYFA

