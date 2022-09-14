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Usanmaz, fiyatlar çok uygun

Tarihi Ulus Hali’nde balıkçılık yapan Kazım Usanmaz, balık fiyatlarının düşük olduğunu belirterek, “Bu yıl av sezonunda bolluk ve bereket var. Bu sene bereket palamut bolluğuyla yaşanıyor” dedi.
Usanmaz, fiyatlar çok uygun

Ulus Hali’nde uzun yıllar balıkçı olarak çalışan Kazım Usanmaz, 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonu hakkında gazetemize konuştu. Usanmaz, “Yeni sezon bereketi ile geldi. Bu sene palamutta bolluk ve bereket yaşıyoruz. Bu bollukla beraber fiyatlarımız düşürdü. Başkent halkının evine daha çok balık girebilecek. 75 TL’den satılan palamut 30 TL’ye kadar düştü balıktaki bolluk tezgâhtaki diğer balıkların fiyatlarına etki yaptı. Vatandaşlarımız bu sene tezgâhlardaki balık bolluğu ve fiyatların uygunluğu ile bol bol balık yiyecek” dedi.

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“Bolluk ve bereket yaşanıyor”

Palamut bolluğu hakkında düşüncelerini sorduğumuz Usanmaz, “Bu sene özellikle palamutta ve diğer balıklarda bolluk ve bereket var. Bu yıl palamut boylarının da daha büyük vatandaşımız kaliteli balığı ucuz fiyata yiyecek. Düşüne tezgâh fiyatları sofralara yansıyacak, bizde esnaf olarak işlerimizin artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Fiyatlar düştü

Usanmaz, “Bu sene bütün balıklarımız çok mevsiminden dolayı en çok palamut var. Fiyatlarımız şu şekilde hamsi 20 lira, palamut 30 lira, mezgit 40 lira, çinakop 20 lira, Karadeniz somon 60 liraya düştü, alabalık 30 lira, mercan 20, çupra 50 lira dan satıyoruz. Balık tezgâhlarındaki bolluk fiyatları düşürüp sofraları zenginleştirirken bizimde işimizin artmasını sağlıyor” dedi.

Vatandaşı bekliyoruz

 “Başkentte av sezonun ilk balıklarını bugün vatandaşla buluşturmaya başladık” ifadesini kullanan Usanmaz, “Yeni sezona bereketiyle geldi hem vatandaş mutlu hem esnaf balıklarımız 1 Eylül itibariyle tezgâhlarda yerini almaya başladı. Halkımızın bu bolluk ve bereketi değerlendirip ucuz fiyatta taze balık almaya tezgâhlarımıza bekliyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-

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