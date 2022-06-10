Ustabay, esnaflığın inceliklerini İlksayfa'ya anlattı: "Müşteri mutluysa esnaf da mutlu olur"

Sıhhiye’de uzun yıllar esnaflık yapan Doğukan Ustabay esnaflığın inceliklerini gazetemize anlattı. Ustabay, “ Esnaflığın en temel kuralı müşteri memnuniyeti ve güler yüzlü olmak. Müşteri mutluysa esnaf da mutlu olur” dedi.

Küçük yaşlardan itibaren telefon sektöründe çalışan ve esnaflığa çekirdekten giren Doğukan Ustabay telefon sektörünün inceliklerini anlattı. Tezgâh ve dükkân kiralarının yüksek olması esnafı zor duruma soktuğu belirten Ustabay kazancının yüksek kiralara ve faturalara gittiğini söyleyerek ikinci el telefon piyasasının zor günler yaşadığı belirtti.

‘MÜŞTERİ MUTLU OLURSA ESNAF DA MUTLU OLUR’

Ustabay, “Mesleğe çekirdekten başladık. Küçük yaşlarda babamla beraber işe gelerek esnaflığın inceliklerini öğrendim daha da öğrenmeye devam ediyorum. 2004 yılından bugüne hep tezgâhın başındayım. İkinci el telefon alırken dikkat edilmesi gereken hususlar çok önemli. Müşteriler ilk önce esnafa bakacak esnaf güvenilir mi müşteriye nasıl davranıyor. Belgeleri tam mı garanti veriyor mu? Esnaflıkta en önemli husus müşterinin mutlu olmasıdır. Müşteri mutlu olursa esnaf da mutlu olur” dedi.

‘MÜŞTERİ GERİ DÖNECEKSE TEŞEKKÜR İÇİN DÖNMELİ’

Ustabay, “Sattığın bir malın çeşitli bahanelerle geri dönmesi esnaf için en büyük sorundur. Telefon alacak olan müşterilerimiz ilk başta esnafa bakmalı ne kadar güvenilir. Sonra cihazı incelemeli çiziği kırığı var mı? Eğer anlıyorsa telefonu incelemeli. İkinci el bir telefonun en önemli garantisi satan esnaftır. Esnaf etiği iş ahlakı ve ahilik anlayışıdır. Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli giden bir müşteri geri teşekkür için gelsin mal bozuk çıktı demek için değil. Önemli olan bu bir müşteri ile bir defa alışveriş yapmazsın ayağı alışsın devamlılık olsun” diyerek müşteri memnuniyetine vurgu yaptı.

‘FİYATLAR ARTIKÇA BİZİM KAZANCIMIZ AZALIYOR’

Ustabay, “Şuan güncel piyasa sıkıntı yaşıyor. Piyasada mal yok insanlar fiyatlar pahalı olduğu için telefonunu satmıyor. Tamir ettirip kullanmaya devam ediyor. Esnaf sattığı malı geri yerine koyamıyor. Fiyatlar çok değişken o yüzden fazla kar edemiyoruz. Piyasayı alt seviyeden götürmeye çalışıyoruz. Fazla üst segment telefon alınıp satılmıyor. Çünkü çok pahalı 30 bin liraya telefon var artık. Fiyatlar artıkça bizim kazancımız azalıyor. Dükkân ve tezgâh kiraları yüksek faturalar zaten belli onlarda çok yüksek geliyor. Esnaf zor zamanlar yaşıyor. Kazandığımız kiraya ve faturalara gidiyor. Sektöre bakınca ne esnaf mutlu ne müşteri mutlu zor günler yaşıyoruz. Esnafın giderlerinin azalması lazım esnaf giderlerini azaltabilirse fiyatlarda düşer müşteride memnun olur’ diyerek sözlerini bitirdi.

Faruk GÖKYURT // İLKSAYFA