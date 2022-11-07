Uyanık kütüphaneler ne anlama geliyor, avantajları neler, neden tercih etmeliyim?

Ankara’da bilindiği üzere kütüphaneler inşa edilmeye devam ediyor. Peki, uyanık kütüphaneler ne anlama geliyor? Avantajları neler? Uyanık kütüphanelerin sunduğu imkânlar. Uyanık kütüphaneleri neden tercih etmeliyim?

Ankara’ da 16 adet uyanık kütüphane ve 3 adet bebek kütüphanesi bulunmakta. Dijital sistemlere sahip bu kütüphaneler kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor. Kütüphaneye gitmeden önce kütüphanenin doluluk oranını mamak belediyesinin internet sitesinden görebiliyorsunuz. Rezervasyon yapabiliyor ve konforlu bu ortamda kullanıcılar keyifli bir şekilde vakit geçirebiliyor. Peki, uyanık kütüphaneler ne anlama geliyor, avantajları neler? Uyanık kütüphaneleri neden tercih etmeliyim?

UYANIK KÜTÜPHANELERİ NEDEN TERCİH ETMELİYİM?

Uyanık kütüphaneler bünyesinde 2 bin den fazla kitap barındırıyor. Kütüphaneye 5 TL giriş ücreti bulunuyor fakat kullanıcıların istediği sıcak soğuk içecek ve yiyecekler ikram ediliyor. Uyanık kütüphaneleri sessiz bir kafe olarak düşünebilirsiniz.

UYANIK KÜTÜPHANELERİN ÖZELLİKLERİ

Kullanıcıların birlikte çalışabileceği 1 adet sesli, 2 adet sessiz çalışma alanları mevcut. Uyanık kütüphaneler tarzıyla, ekipmanlarıyla alışılmış kütüphane ortamından farklı bir yapıya sahip. Ayrıca insanların kitaplarını başka insanların faydalanması amacıyla bırakabileceği bir kitaplığı da bulunuyor.

NEDEN UYANIK KÜTÜPHANE DİYORUZ?

Uyanık kütüphanelerin en büyük özelliği sabah saat 9 ile gece 2 arasında sürekli açık olması . Kullanıcıların istek ve arzularına göre ve talep yoğunluğuna göre bu süreç sabah saatlerine kadar uzayabiliyor.

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