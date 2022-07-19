Uyanık olalım

Türkiye Bilişim Derneği Genç Yönetim Kurulu Başkanı Melih Aşıcı, “Dolandırıcılar insanların zafiyetlerini kullanıyorlar. Cazip vaatlerde bulunuyorlar. Kimse kimseye kolay para vermez. Telefonunuza gelen her linke tıklamayın. Uyanık olun” dedi.

Hayatımızın her alanın da bulunan teknolojik iletişim araçları dolandırıcılığında değişmesine sebep oldu. Son günlerde birçok vatandaşı mağdur eden kısa mesaj (SMS) yoluyla gönderilen iş başvurusu linkleri dolandırıcılığa neden olarak vatandaşları mağdur ediyor. Yaşanılan pandemi sürecinde kişilerin evden çalışma alışkanlığı kazanması ve ekonomik zorluklar insanları kolay para kazanma yöntemlerine meyilli olması dolandırıcıların kurban bulma adına işini kolaylaştırdı.

“İnsanların zafiyetlerini kullanıyorlar”

Web yazılım uzmanı, Türkiye Bilişim Derneği Merkez Şubesi Genç Yönetim Kurulu Başkanı Melih Aşıcı kısa mesaj yöntemi ile gönderilen link üzerinden yapılan dolandırıcılıklar hakkında vatandaşların dikkatli olmasını uyararak açıklamalarda bulundu.

Melih Aşıcı, “Son zamanlarda gündemde olan kısa mesaj üzerinden iş vadi ile insanlara gelen günlük 800 lira 3 bin lira bandı arasında para talebinde bulunuyorlar. Dolandırıcılar bu işlemi özellikle büyük e ticaret firmalarının adını kullanarak yapıyorlar. Telefonlara gelen bu mesajlar tamamen sahte mesajlar. Dolandırıcılar ekonomik sıkıntılar yaşadığımız şu günlerde insanların zafiyetlerini kullanarak bir fırsat çıkarmaya çalışıyor. Önce telefonunuza kısa mesaj atıyorlar. O mesajda bir link bulunuyor. Dolandırıcılar gönderdikleri linkte bir talepte bulunuyor. Linke tıkladığınızda karşınıza bir kişi çıkıyor. Bu kişi sizi belirli süreçlere yönlendiriyor” diyerek kısa mesaj yolu ile gelen tehlikelere dikkat çekti.

DOLANDIRICILAR CAZİP VAATLERDE BULUNUYOR

Web Uzamanı Aşıcı dolandırıcıların kullandığı yöntemi şöyle açıkladı, “Kurbanlar ilk önce başvuru linkini dolduruyor. Kimliği belli olmayan bir link buradan ulaştığınız link üzerinden iş başvurusu yaptığınız için bütün kişisel bilgilerinizi dolandırıcıya vermiş oluyorsunuz. Hatta kendi bilgilerinizin yanında referans adı ile yakınlarınızda bütün bilgilerini karşı tarafa teslim etmiş oluyorsunuz. Bu durum bizim sektörde kimlik ağı hırsızlığı adında geçiyor. Bunu aldığı anda kişi birinci aşamayı tamamlıyor. Dolandırıcılar ardından eğitim sürecimiz var diyerek para talep ediyorlar” dedi.

MAKUL TEKLİF OLARAK GÖRÜLÜYOR

Aşıcı, “Vatandaşlar pandemi sürecinde evden çalışma şartlarına alıştığı için bu tarz eğitimler ve seminerler sonrasındaki belge ve sertifikalar fazlasıyla cazip geliyor. Dolandırıcılar hatırı sayılır paralar vaat ettiği için istedikleri bin lira iki bin lira insanların gözüne batmıyor. Ortada ne eğitim ver ne iş insanlar bu parayı bir iki günde çıkarırım düşüncesine girdiği için makul bir teklif olarak görünüyor. Kişi parayı gönderdiğinde maddi ve manevi dolandırıcılık ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

YENİ SİSTEM SMS YÖNTEMİ

Aşıcı, insanlarımız için kısa mesaj daha güvenilir geldiğinden şuan için bu yöntem kullanılıyor diyerek söze başlayan Arıcı, “Daha öncede sosyal medya linklerini kullanarak insanları borsa ve kripto para özerinden dolandırıyorlardı. İnsanlarımız kolay yoldan çok para kazanmanın derdinde bu yüzden de bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı savunmasız oluyorlar. Bu duruma biz sektörde ‘oltalama yöntemi’ diyoruz. Oltayı atıp bekliyorsunuz. Niye kısa mesaj diye sorarsanız vatandaşlar tarafından daha güvenilir ve özel geldiği için insanlar daha fazla inanıyor” ifadesini kullandı.

KULLANICILAR DİKKATLİ OLSUN

Bu gibi olaylarda vatandaşların uyanık olmasını tavsiye eden Uzman Melih Aşıcı sözlerini şöyle sonlandırdı, “Bu tarz dolandırıcılık için yasalar ve emniyet güçlerinin birimleri var. Burada en büyük iş kullanıcılara vatandaşlara görev düşüyor. Uyanık olmaları lazım kimse kimseye kolay para vermez. Kimse kimseyi zengin etmez düşünerek mantıklı kararlar vermeleri lazım bu tarz oyunlara gelmeden dikkat etmeleri gerekir. Vatandaşlar telefonlarına gelen her linke tıklamasınlar biraz dikkat ile dolandırıcıların ağına düşmezler. Böyle bir durumda polise ve savcılığa başvursunlar. Bu gibi durumlar dijital ortamda yapılan suçlara girer.”





Faruk Gökyurt/İlksayfa