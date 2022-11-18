Kendisini geliştirmiş ülkeler yollarda, çalışma alanlarında güvenliği sağlamak amacıyla levhalar kullanır. Peki, Uyarı levhaları ne anlama gelir, çeşitleri nelerdir? İş güvenliği uyarı levhaları nedir, ne anlama gelir?

İş güvenliği uyarı levhaları veya yollarda sokaklarda görmüş olduğumuz levhalar hayati önem taşımaktadır. İnsan hayatını etkiler anlamları bilindiği takdirde yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçer. İnsanların hayatlarında bilinçlenmesi adına gün geçtikçe önemi artan bu levhalar güvenliğin üst seviyeye çıkmasına yardımcı olur. Peki, Uyarı levhaları ne anlama gelir, çeşitleri nelerdir? İş güvenliği uyarı levhaları nedir, ne anlama gelir?

UYARI LEVHALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Uyarı levhaları yön bulma, güvenlik, bilgilendirme ve dikkatli olma konusunda o bölgede bulunan insanlara bilgi verir. Çalışanlar ve vatandaşlar bu uyarı levhaları sayesinde bulundukları bölgede ki ortamın farkına varırlar. O ortam hakkında daha fazla bilgi edinmiş olurlar. Uyarı levhalarını bildiğimiz zaman can ve mal kaybını olabildiğince aza indirmiş oluruz.

Bu uyarı levhaları, acil durumlarda ya da doğal afetlerde çalışanların veya vatandaşların panik yapmadan doğru yöne gitmelerine yardımcı olur. Örneğin herhangi bir alışveriş merkezindeyseniz yaşanabilecek olumsuz bir durum ihtimalinde yeşil tabelaları izlemeniz gerekmektedir.

UYARI LEVHALARI RENKLERİ NE ANLAMA GELİR, ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Uyarı levhaları altı kategoride incelenir, işte o kategoriler :

Yasaklayıcı levhalar: Tehlikeye sebep olabilecek ya da kişinin kendisini tehlike altında bırakabilecek olan davranışları yasaklar nitelikte olmaktadır. Kırmızı çerçeveli diyagonal çizgili levhalardır.

Emredici levhalar: Yapılması zorunlu eylemler anlamına gelmektedir. Uyarıları emir cümleleri ile ifade eder. Mavi zemin üzerinde beyaz piktogram ve daire içerisinde bulunurlar

Yangın levhaları: Yangın durumunda söndürücü ekipman yerlerinin kolay bir şekilde bulunabilmesi amaçlanmaktadır. Acil durumda kırmızı butona basın ve yangın battaniyesi gibi uyarı levhaları vardır.

Genel maksatlı levhalar: Tüm işletmelerin ve çalışanların dikkat etmesi gereken konuları ele alır. Örnek vermemiz gerekirse; tehlikeli yanıcı madde, sigara içilmez, yabancı madde toplama kutusu ve tehlikeli atık levhaları diyebiliriz.

Uyarıcı levhalar: İnsanları yakındaki tehlikelerden uzak tutmak amacıyla uygulanmaktadır. Genellikle sarı zeminin üzerine siyah çerçeve ile gösterilmektedir.

Acil çıkış levhaları: Acil durumlarda kaos yaşanmaması amacıyla uygulanmaktadır. Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram ile tasarlanan bu levhalar kaos anında ne yapılması gerektiğini ve nereye gidilmesi gerektiğini göstermektedir.

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