  • BIST 4.507,24
  • Altın 1053.676
  • Dolar 18.6192
  • Euro 19.3204
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 15 °C
»

Uyarı levhaları ne anlama gelir, çeşitleri nelerdir? İş güvenliği uyarı levhaları nedir, ne anlama gelir?

Kendisini geliştirmiş ülkeler yollarda, çalışma alanlarında güvenliği sağlamak amacıyla levhalar kullanır. Peki, Uyarı levhaları ne anlama gelir, çeşitleri nelerdir? İş güvenliği uyarı levhaları nedir, ne anlama gelir?
Uyarı levhaları ne anlama gelir, çeşitleri nelerdir? İş güvenliği uyarı levhaları nedir, ne anlama gelir?

İş güvenliği uyarı levhaları veya yollarda sokaklarda görmüş olduğumuz levhalar hayati önem taşımaktadır. İnsan hayatını etkiler anlamları bilindiği takdirde yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçer. İnsanların hayatlarında bilinçlenmesi adına gün geçtikçe önemi artan bu levhalar güvenliğin üst seviyeye çıkmasına yardımcı olur. Peki, Uyarı levhaları ne anlama gelir, çeşitleri nelerdir? İş güvenliği uyarı levhaları nedir, ne anlama gelir?

 UYARI LEVHALARI NE ANLAMA GELİYOR? 

Uyarı levhaları yön bulma, güvenlik, bilgilendirme ve dikkatli olma konusunda o bölgede bulunan insanlara bilgi verir. Çalışanlar ve vatandaşlar bu uyarı levhaları sayesinde bulundukları bölgede ki ortamın farkına varırlar. O ortam hakkında daha fazla bilgi edinmiş olurlar. Uyarı levhalarını bildiğimiz zaman can ve mal kaybını olabildiğince aza indirmiş oluruz. 

Bu uyarı levhaları, acil durumlarda ya da doğal afetlerde çalışanların veya vatandaşların panik yapmadan doğru yöne gitmelerine yardımcı olur. Örneğin herhangi bir alışveriş merkezindeyseniz yaşanabilecek olumsuz bir durum ihtimalinde yeşil tabelaları izlemeniz gerekmektedir.

uyari-levhalari-ne-anlama-gelir,-cesitleri-nelerdir-is-guvenligi-uyari-levhalari-nedir,-ne-anlama-gelir-2.jpg

 UYARI LEVHALARI RENKLERİ NE ANLAMA GELİR, ÇEŞİTLERİ NELERDİR? 

Uyarı levhaları altı kategoride incelenir, işte o kategoriler:

Yasaklayıcı levhalar: Tehlikeye sebep olabilecek ya da kişinin kendisini tehlike altında bırakabilecek olan davranışları yasaklar nitelikte olmaktadır. Kırmızı çerçeveli diyagonal çizgili levhalardır.

Emredici levhalar: Yapılması zorunlu eylemler anlamına gelmektedir. Uyarıları emir cümleleri ile ifade eder. Mavi zemin üzerinde beyaz piktogram ve daire içerisinde bulunurlar

Yangın levhaları: Yangın durumunda söndürücü ekipman yerlerinin kolay bir şekilde bulunabilmesi amaçlanmaktadır. Acil durumda kırmızı butona basın ve yangın battaniyesi gibi uyarı levhaları vardır. 

Genel maksatlı levhalar: Tüm işletmelerin ve çalışanların dikkat etmesi gereken konuları ele alır. Örnek vermemiz gerekirse; tehlikeli yanıcı madde, sigara içilmez, yabancı madde toplama kutusu ve tehlikeli atık levhaları diyebiliriz.

Uyarıcı levhalar: İnsanları yakındaki tehlikelerden uzak tutmak amacıyla uygulanmaktadır. Genellikle sarı zeminin üzerine siyah çerçeve ile gösterilmektedir.

Acil çıkış levhaları: Acil durumlarda kaos yaşanmaması amacıyla uygulanmaktadır. Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram ile tasarlanan bu levhalar kaos anında ne yapılması gerektiğini ve nereye gidilmesi gerektiğini göstermektedir. 

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haksız rekabetin önüne geçilsin18 Kasım 2022 Cuma 08:50
  • Vatandaşa soruldu: Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı masaya katkı sağlar mı?17 Kasım 2022 Perşembe 14:59
  • Matrah indirimi beklentileri karşılamaz17 Kasım 2022 Perşembe 04:30
  • Vatandaşlar mahalle esnafını tercih etmeli17 Kasım 2022 Perşembe 04:25
  • Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı yapacak. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler, tarihleri ne zaman, pozisyonları neler, başvuru nasıl yapılır?16 Kasım 2022 Çarşamba 16:34
  • Ankara 4. Kahvaltı Festivali ne zaman başlıyor? Başkent 4. Kahvaltı Festivali nerede yapılacak?16 Kasım 2022 Çarşamba 15:58
  • Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Sezai Karakoç akraba mı? İşte Karakoç kardeşler16 Kasım 2022 Çarşamba 15:55
  • Keçiören Espor Gençlik Kupası ne zaman başlıyor, ne turnuvası, nasıl yapılacak?16 Kasım 2022 Çarşamba 15:09
  • Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da ne zaman başladı, nerede gerçekleşiyor? Güreş müsabakalarında hangi takımlar var?16 Kasım 2022 Çarşamba 14:08
  • Güvenliğiniz için kış lastiği kulanın16 Kasım 2022 Çarşamba 04:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti