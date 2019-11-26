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Validatör nedir? Ankara dolmuşlarına validatör mü takılıyor?

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dolmuşlara da validatör sistemi takmayı düşündüklerini açıklamasıyla bilmeyenler "Validatör nedir" sorusunun cevabını aramaya başladı. Ankara dolmuşlarına validatör mü takılıyor, validatör nedir? İşte cevabı:
Validatör nedir? Ankara dolmuşlarına validatör mü takılıyor?

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dolmuşlara da validatör sistemi takmayı düşündüklerini açıklamasıyla bilmeyenler "Validatör nedir" sorusun cevabını aramaya başladı.

Ankara dolmuşlarına validatör mü takılıyor, validatör nedir?

İşte cevabı:

Validatör Ankara'da Ankarakart aracılığıyla elektronik ücret toplanmasını sağlayan sistemin adıdır.

Başkent'te EGO, özel halk otobüsleri (ÖHO), metro, Ankaray ve Başkentray’da validatör sistemi ile ücret toplanmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, validatör sistemini dolmuşlarda da uygulamayı düşündüklerini açıkladı. 

Akıllı sistemlerle ulaşım ağında yenilikler yapacaklarını belirten Yavaş, EGO otobüsleri ve mavi ÖHO’lara takılan validatörlerin önemine dikkat çekerek, bu sistemi diğer ulaşım araçlarına takabilmek için hükümetten destek beklediklerini söyledi. 

Hükümetin Ankaralının iyiliğine olan konularda destek vereceğine inandığını belirten Mansur Yavaş, “Dolmuşlarda da validatör uygulamasına geçmek istiyoruz. Ankaralının iyiliğine olacak bir şey bu ve bu konuda hükümetin desteğini bekliyoruz” dedi.

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