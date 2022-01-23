Valilik ile Büyükşehir, 'Evsizler' için çağrıda bulunuyor

Valilik ile Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde evsizlere kucak açıyor. Evsizlerin bu dondurucu ve karlı havalarda dışarıda kalmaması için vatandaşlara ‘153’e ihbar edin sokakta kimse kalmasın’ çağrısı yapılıyor.

Başkent Ankara’da hava sıcaklığının eksilere düştüğü, yoğun kar yağışının etkili olduğu bu günlerde, dışarıda kalan evsiz ve kimsesizleri yaşam mücadelesi giderek zorlaşıyor. Ankara Valiliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu soğuk günlerde tespit ettiği ve ihbar edilen evsizlere kucak açıyor; birçok yerde faaliyette olan barınma alanları kimsesizlere sıcak yuva oluyor.

153’Ü ARAMAK YETERLİ

Dondurucu ve karlı havaların etkisini iyice gösterdiği bu günlerde kimsesiz ve evsiz vatandaşlar için Ankaralılara çağrıda bulunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, resmi sosyal medya adresinden yapılan açıklamada “Soğuk hava şartlarının ve kar yağışının yaşandığı kentimizde sokakta kalan vatandaşlarımızı belediyemize bildirmek için Başkent 153 hattımızdan bize bildirebilirsiniz” çağrısı yapıldı. Mavi Masa Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi Valilik ile koordineli bir şekilde çalışıyor.

SICAK YUVA İMKANI

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ulus ve Dışkapı'daki barınma evleri, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara, sıcak yuva olmak için kapılarını 24 saat açık tutuyor. Gelen ihbarlar ve başvurular, değerlendirildikten sonra evsizler özel araçlarla bulundukları yerden alınıp barınma evlerinde konuk ediliyor. Evsizlerin banyo, berber, kıyafet ve yemek gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.

EVSİZLERE UMUT OLUYOR

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde 2010 yılından bu yana “Kimsesizler Evi Projesi” kapsamında evsizlere umut oluyor. Evsizlerin barınma ihtiyaçları karşılanıyor, sıcak yemek imkânı sunuluyor; diğer ihtiyaçları da gideriliyor. Özellikle 60 yaş üzerindeki engeli veya hastalığı nedeniyle çalışmayacak durumda olanlar bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri ya da huzurevlerine uzun süreli olarak yerleştirilmeye çalışılıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-