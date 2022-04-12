Van Horne Construction, Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasında yer aldı

Ankara’da basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, kısa sürede Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasında yer aldıklarını, hedeflerinin ise ilk 10 olduğunu kaydetti.

Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Ankara’da aralarından muhabirimizin de yer aldığı basın mensuplarıyla iftarda buluştu. Bingöl’den İngiltere’ye oradan da Kanada’ya uzanan başarılarla dolu hayat hikayesini anlatan Mert, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Genç, dinamik ve çalışkan ekibiyle inşaat alanında faaliyet gösteren Van Horne Construction’u Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasına taşıdıklarını anlatan Mert, “Hedefimiz en başarılı ilk 10 şirket arasına girmek. Ekibimizle bunu başaracağız” dedi.

BİNGÖL’DEN KANADA’YA…

İngiltere’de 2 yıl kadar restoran işlettiğini ancak asıl yapmak istediğinin bu olmadığına karar verdiğini söyleyen Mert, bir arkadaşın tavsiyesi üzerine İngiltere’den Kanada’ya geçtiğini aktardı. Kanada’da çektiği sıkıntıları anlatan Mert, köklü Van Horne Construction’da işe girme serüvenini ve daha sonra şirketin tamamının sahibi olma hikayesini anlattı.

HEDEF İLK 10

Van Horne Construction’u aldıktan sonra yeni bir yapılanmaya gittiklerini belirten Mert, “Şirket 1973’te kurulan köklü bir şirket. Ancak yıllardır orada çalışan hantallaşmış bir ekip vardı. İlk iş olarak ekibi gençleştirmeyle başladık. Hem gençlerden hem de yüzde 50 kadın kotası koyarak kolları sıvadık. Bu girişimlerimiz kısa sürede meyvelerini verdi. Daha dinamik ve çalışkan bir ekip oluşturduk. Bu ekiple kısa sürede Van Horne Construction’u Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasına taşıdık. Kanada’nın askeri havalimanı, okulları ve hastanelerini biz inşa ediyoruz. Hedefimiz en başarılı ilk 10 şirket arasına girmek. Ekibimizle bunu da başaracağımıza adım gibi eminim” diye konuştu.

Mert, Türkiye’ye yatırım yapmaya hazırlandıklarını da anlattı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-