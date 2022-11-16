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Vatandaşlar mahalle esnafını tercih etmeli

Demetevler’de unlu mamuller dükkânı işleten Abdullah Faraşoğlu, vatandaşların mahalle esnafına sahip çıkması gerektiğini söyledi. Faraşoğlu, “El emeği ürünler satıyoruz. Tüketiciler mahalle esnafını tercih ederse hem onlar kazanır hem esnaf kazanır” dedi.
Vatandaşlar mahalle esnafını tercih etmeli

Yenimahalle Demetevler’de unlu mamuller dükkânı işleten esnaf Abdullah Faraşoğlu, ciroları artsa da kar oranlarının aynı kaldığını belirtti. Esnaf Faraşoğlu, dükkânında el yapımı ürünler sattığını belirterek, “Hemen hemen bütün ürünlerimiz el yapımı kendi imalatımız. Bu şekilde olunca paketlenmediği için içinde katkı ya da koruyucu madde olmuyor ve daha sağlıklı oluyor. Mahalleli mahalle esnafından alışveriş yaparlarsa bize destek oldukları gibi kendileri de sağlıklı ürünü uygun fiyata alırlar” dedi. Vatandaşların alışverişlerinde mahalle esnafını tercih etmelerini öneren Faraşoğlu, tüketiciye zamlı mal satmamak için Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odasının esnafı korumak adına uyguladığı tavan liste fiyatlarını uygulamaktan çekindiklerini söyledi.

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“ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ KÜÇÜK ESNAF OLSUN” 

Tüketicinin alışveriş tercihlerinin mahalle esnafı olarak kullanmasını öneren esnaf Faraşoğlu, bu sayede vatandaşta kazanır esnafta diyerek, “Dükkânımız da unlu mamuller ve yöresel ürünler satarak esnaflık yapıyorum. Vatandaşlara tavsiyem mahalle esnafından alışveriş yapsınlar, örnek verecek olursam ben büyük yumurtayı 55- 56 liradan alıp 60 liradan satışını yapıyorum. Aynı ürünün daha küçüğünü zincir marketler aynı fiyata satıyor. Biz küçük esnaf olarak stok yapamıyoruz. Taze gelen ürün çabuk tüketilip yine taze olarak vatandaşa sunuluyor. Dükkânlarımız küçük olduğundan hep bir ürün akışı oluyor. Şuan her şeye zam geldiğinden küçük esnaf olarak az kar marşı ile satış yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 

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“ZAMLARI YANSITMAMAYA ÇALIŞIYORUZ” 

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odasının esnafı korumak adına çıkardığı tavan liste fiyatlarını müşterilerine anlatmakta zorlandığını söyleyen Faraşoğlu, fiyat artışlarını tüketicilere yansıtmamaya çalıştıklarını dile getirdi. Faraşoğlu, “Meslek odamızdan gelen tavan fiyatı 42 lira biz el açması yufkayı hem vatandaş mağdur olmasın hem az olan işlerimizde düşmesin diye tavan fiyattan satış yapmaya çekiniyoruz. Vatandaşın alışveriş yapabilmesi için elimizden geldiği kadar fiyatları aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Vatandaştan ricamız mahalle esnaflarından alışveriş yapmaları büyük marketler zaten kazanıyor. Bu sene ciromuz artsa da kar oranımız düştü. Giderlerimiz çok fazla geçen seneye göre iki üç kat fazla fatura ödüyoruz. Sadece bir personelin aylık masrafı on bin lirayı buldu. Mahalle esnafından alış veriş yapılırsa hem bizi ayakta tutar hem de tüketiciler taze ürünleri uygun fiyatlara alır” şeklinde konuştu. 

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“ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIKLI” 

Kendi üretimi olan sağlıklı ürünlerle satış yaptıklarını söyleyen esnaf Abdullah Faraşoğlu, son olarak tüketiciyi mahalle esnafından alışveriş yapmaya davet etti. Faraşoğlu, “Biz burada el açması yufka satıyoruz. Eriştelerimiz el kesimi hemen hemen bütün ürünlerimiz el yapımı kendi imalatımız. Bu şekilde olunca paketlenmediği için içinde katkı ya da koruyucu madde olmuyor ve daha sağlıklı oluyor. Şuan meslek odamızdan gelen liste fiyatlarını uygulayamıyoruz. Esnaf olarak giderler arttığı için kar oranımız aynı kaldı. Vatandaşlarımızın küçük esnafın yanında olup mahalle esnafına destek vermesini ve bizim gibi esnaflardan alışveriş yapmasını öneriyorum. Hem esnaf kazansın hem mahalleli mahalle esnafına sahip çıkalım” dedi. 

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-


 

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